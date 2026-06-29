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Jihlava nechá prověřit možné zdroje podzemní vody ve třech lokalitách

29.6.2026 08:54 | JIHLAVA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Město Jihlava nechá prověřit možné podzemní zdroje pitné vody ve třech lokalitách. Jedna je v části Sasov a dvě u Kosova. Za hydrogeologický průzkum zaplatí přes 300 000 korun bez daně z přidané hodnoty. Primátor Petr Ryška (ODS) dnes řekl, že je dobré vědět, kde je voda.
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"Jsou to tři lokality v oblasti Jihlavy, kde si myslíme, že by se mohla nacházet podzemní voda, která by se dala využít," uvedl primátor. V Sasově je to území u bývalé štoly, v Kosově oblast Tři smrky a místo blízko rybníka Fousáč.

Krajské město zásobuje pitnou vodou především přehrada Hubenov. Radnice má v plánu přivést do města také vodu z vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce. Protáhnout chce v nejbližších letech přivaděč, který zatím končí ve Štokách přibližně deset kilometrů od Jihlavy.

Město teď bude také opravovat hráz rybníka Kalvárie, která prosakuje. Za injektáž hráze zaplatí skoro tři miliony korun. "Hráz je ve špatném stavu, je potřeba ji opravit. Dostali jsme po analýze zprávu, že nejlepší je to touto injektáží," uvedl primátor. Je to rybník v majetku města.

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