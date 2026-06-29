Jihlava nechá prověřit možné zdroje podzemní vody ve třech lokalitách
29.6.2026 08:54 | JIHLAVA (ČTK)
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
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Krajské město zásobuje pitnou vodou především přehrada Hubenov. Radnice má v plánu přivést do města také vodu z vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce. Protáhnout chce v nejbližších letech přivaděč, který zatím končí ve Štokách přibližně deset kilometrů od Jihlavy.
Město teď bude také opravovat hráz rybníka Kalvárie, která prosakuje. Za injektáž hráze zaplatí skoro tři miliony korun. "Hráz je ve špatném stavu, je potřeba ji opravit. Dostali jsme po analýze zprávu, že nejlepší je to touto injektáží," uvedl primátor. Je to rybník v majetku města.
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