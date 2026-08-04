Obce dostanou od ministerstva 300 milionů korun na opravu nebo výstavbu vodních nádrží
"Vodní nádrže jsou významným krajinným prvkem, který pomáhá udržovat lokální mikroklima, stabilní hladinu podzemních vod a je biotopem s rozmanitými živočišnými i rostlinnými druhy. Jsou také významným rekreačním prvkem a vytváří zásobu vody pro období sucha a případné hašení požárů," uvedl resort.
Obce mohou své žádosti podávat prostřednictvím Jednotného dotačního portálu ministerstva financí. Výzva pro podávání bude dostupná od 7. září do 7. října nebo do vyčerpání celé částky.
V letech 2024 až 2026 poskytlo MZe prostřednictvím programu přes 195 milionů korun na 145 obecních vodních nádrží. Cílem je zlepšit technický stav malých vodních nádrží a drobných vodních toků, které podpoří vodní režim krajiny, posílit zadržování vody v krajině a zvětšit bezpečnost při zvýšených průtocích. Program potrvá do roku 2028.
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