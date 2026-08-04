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Obce dostanou od ministerstva 300 milionů korun na opravu nebo výstavbu vodních nádrží

4.8.2026 13:09 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Obce dostanou od ministerstva zemědělství (MZe) 300 milionů korun na opravu, výstavbu nebo odbahnění malých vodních nádrží. Žádost o dotace mohou podávat od 7. září do 7. října.
 
Peníze půjdou z dotačního programu na podporu opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích. Za dotace budou moct obce podle MZe vystavět nebo rekonstruovat například hráze, břehy, výpustné objekty, bezpečnostní přelivy nebo odstranit usazeniny.

"Vodní nádrže jsou významným krajinným prvkem, který pomáhá udržovat lokální mikroklima, stabilní hladinu podzemních vod a je biotopem s rozmanitými živočišnými i rostlinnými druhy. Jsou také významným rekreačním prvkem a vytváří zásobu vody pro období sucha a případné hašení požárů," uvedl resort.

Obce mohou své žádosti podávat prostřednictvím Jednotného dotačního portálu ministerstva financí. Výzva pro podávání bude dostupná od 7. září do 7. října nebo do vyčerpání celé částky.

V letech 2024 až 2026 poskytlo MZe prostřednictvím programu přes 195 milionů korun na 145 obecních vodních nádrží. Cílem je zlepšit technický stav malých vodních nádrží a drobných vodních toků, které podpoří vodní režim krajiny, posílit zadržování vody v krajině a zvětšit bezpečnost při zvýšených průtocích. Program potrvá do roku 2028.

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