V září začne dvouletá rozsáhlá oprava Veseckého rybníka v Liberci
Při rekonstrukci bude rybník z 19. století vypuštěný. Dostat z něj vodu bude pro vodohospodáře náročnější než obvykle, protože hráz nemá funkční spodní výpusť. "Musí se vypustit tak, že se překope hráz," řekl ČTK Šebesta.
Stavba zahrnuje kompletní opravu hráze, vybudování nového bezpečnostního přelivu, nového objektu spodní výpusti a obnovu tělesa hráze. Opravy se dočká i cesta přes hráz. To přinese mírné zvýšení koruny hráze, což zvýší i retenční schopnost nádrže. Její zásobní prostor se navíc díky odbahnění navýší o více než pětinu. Z rybníka bude odtěženo odhadem asi 11 000 metrů krychlových bahna. "Odstranění sedimentů navíc výhledově přispěje i ke zlepšení kvality vody," dodal Prokopec. Dvě třetiny nákladů na opravu nádrže zaplatí Povodí Labe z dotace ministerstva zemědělství, zbytek ze svého rozpočtu.
Vesecký rybník, nazývaný lidově Tajch, je na jihu Liberce na bezejmenném pravostranném přítoku Lučního potoka. Vybudován byl koncem 19. století. V současnosti slouží k rekreaci a rybničnímu hospodářství.
O revitalizaci Veseckého rybníka se mluví od roku 2014, kdy platil skoro dva měsíce druhý povodňový stupeň kvůli narušené hrázi. Prosakovala jí voda a hrozilo, že se protrhne. Tomu zamezila provizorní oprava, při níž uvnitř hráze vytvořili vodohospodáři pomocí plechové stěny další hráz. Přípravu na celkovou opravu oddálilo, že státnímu podniku patřila tehdy jen hráz, zatímco rybník vlastnilo město. Na Povodí Labe ho Liberec převedl před šesti lety s tím, že státní podnik zajistí jeho obnovu a město následnou zhruba desetimilionovou úpravu okolí nádrže.
reklama