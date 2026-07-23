https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyznamne-vodni-nadrze-v-povodi-odry-jsou-naplnene-z-85-az-100-procent
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Významné vodní nádrže v povodí Odry jsou naplněné z 85 až 100 procent

23.7.2026 19:55 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jiri Brozovsky / Flickr
Významné vodní nádrže v povodí Odry jsou aktuálně naplněné z 85 až 100 procent, což je pro toto období velmi dobré. Průtoky v tocích jsou na některých místech velice nízké. Státní podnik Povodí Odry ale zatím nepředpokládá, že by bylo nutné omezovat odběr vody. ČTK to řekla mluvčí podniku Šárka Vlčková.
 
Údolní přehrady v horských a podhorských oblastech Beskyd a Jeseníků mají podle ní v letním období klíčovou roli při zajišťování dostatku vody v řekách. "V době sucha postupně vypouštějí vodu ze svých zásob, čímž stabilizují průtoky pod přehradami a zajišťují dostatek vody pro obyvatele, průmysl i vodní organismy," uvedla mluvčí.

Generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak uvedl, že přehrady představují strategickou zásobu vody pro celý Moravskoslezský kraj. "V období sucha nám umožňují udržovat stabilní průtoky v řekách, chránit vodní ekosystémy a současně zabezpečit dodávky pitné vody i vody pro průmysl. Právě v obdobích dlouhodobého nedostatku srážek se naplno ukazuje jejich nezastupitelný význam," uvedl Janoviak.

Státní podnik hospodaří přibližně s 380 miliony metrů krychlových vody, což je celkový objem vody akumulované v nádržích. Pro výrobu pitné vody a zásobování průmyslu dodávají přehrady každou sekundu přibližně 3500 litrů vody.

Voda postupně vypouštěná z nádrží si podle mluvčí zachovává vysokou kvalitu. Pomáhá to i při ředění vyčištěných odpadních vod z městských čistíren a přispívá také ke kvalitní rekreaci u řek. "V období sucha pečlivě sledujeme průtoky, koordinujeme manipulace na nádržích a kontrolujeme odběry vody tak, aby byly zachovány všechny zákonné podmínky i dostatek vody v řekách," uvedl technický ředitel Povodí Odry Tomáš Skokan.

Podnik je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje. Páteř vodohospodářské soustavy povodí Odry tvoří sedm významných údolních nádrží - kaskáda Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici, nádrže Šance a Morávka a dále Olešná, Žermanice a Těrlicko.

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