Významné vodní nádrže v povodí Odry jsou naplněné z 85 až 100 procent
Generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak uvedl, že přehrady představují strategickou zásobu vody pro celý Moravskoslezský kraj. "V období sucha nám umožňují udržovat stabilní průtoky v řekách, chránit vodní ekosystémy a současně zabezpečit dodávky pitné vody i vody pro průmysl. Právě v obdobích dlouhodobého nedostatku srážek se naplno ukazuje jejich nezastupitelný význam," uvedl Janoviak.
Státní podnik hospodaří přibližně s 380 miliony metrů krychlových vody, což je celkový objem vody akumulované v nádržích. Pro výrobu pitné vody a zásobování průmyslu dodávají přehrady každou sekundu přibližně 3500 litrů vody.
Voda postupně vypouštěná z nádrží si podle mluvčí zachovává vysokou kvalitu. Pomáhá to i při ředění vyčištěných odpadních vod z městských čistíren a přispívá také ke kvalitní rekreaci u řek. "V období sucha pečlivě sledujeme průtoky, koordinujeme manipulace na nádržích a kontrolujeme odběry vody tak, aby byly zachovány všechny zákonné podmínky i dostatek vody v řekách," uvedl technický ředitel Povodí Odry Tomáš Skokan.
Podnik je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje. Páteř vodohospodářské soustavy povodí Odry tvoří sedm významných údolních nádrží - kaskáda Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici, nádrže Šance a Morávka a dále Olešná, Žermanice a Těrlicko.
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