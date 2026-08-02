https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/stare-odvodnovaci-prikopy-nahradily-na-jihu-cech-prirodni-meandry
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Staré odvodňovací příkopy nahradily na jihu Čech přírodní meandry Obrazem

2.8.2026 04:29 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Diskuse: 1
Nová tůň v místě kdysi zaniklé vodní nádrže na Dubenském potoce.
Nová tůň v místě kdysi zaniklé vodní nádrže na Dubenském potoce.
Zdroj | Lesy ČR
Vrátit kdysi uměle upraveným korytům toků přírodní charakter, zlepšit jejich schopnost zadržovat vodu a podpořit biodiverzitu bylo cílem několika jihočeských revitalizací. Týkaly se Dubenského a Borového potoka na Českobudějovicku, Křížového potoka a jeho přítoků na Šumavě i přítoků Chlumského potoka v chráněné krajinné oblasti Blanský les.
 
Skokan skřehotavý v nově vybudované tůni.
Skokan skřehotavý v nově vybudované tůni.
Zdroj | Lesy ČR

V minulosti se řada potoků kvůli záměrnému odvodňování zemědělské půdy uměle napřímila, zahloubila a zpevnila. Dnes je ale s ohledem na klimatickou změnu nutné zadržet vody v krajině co nejvíce. Lesy ČR proto v rámci programu Vracíme vodu lesu nechaly uměle vytvořená koryta zasypat nebo upravit, aby se voda při vydatnějších deštích rozlévala do okolní nivy.

Výsledkem jsou mělké meandrující toky s tůněmi a mokřady, díky nimž se postupně doplňují zásoby podzemní vody a zároveň vznikají cenné biotopy řady rostlin a živočichů.

Nová tůň na Borovém potoce.
Nová tůň na Borovém potoce.
Zdroj | Lesy ČR

Na Dubenském a Borovém potoce v katastrálních územích Kolný a Velechvín obnovili vodohospodáři asi 900 metrů toků a na 1500 metrech čtverečních vyhloubili tůně a mokřady. Projekt za 919 tisíc korun spolufinancovala Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Další rozsáhlé revitalizace jsou patrné na Křížovém potoce nedaleko Perneku na Šumavě a na přítocích Chlumského potoka v CHKO Blanský les.

Potoční pás s tůněmi u přítoků Chlumského potoka.
Potoční pás s tůněmi u přítoků Chlumského potoka.
Zdroj | Lesy ČR

„Obnovili jsme téměř čtyři kilometry vodních toků a více než čtyři hektary údolních niv. Nově vzniklé potoční pásy jsou v zemědělské krajině cennými biotopy hmyzu, obojživelníků, ptáků i dalších živočichů. Už během realizace projektu tam byli k vidění například ropucha zelená, čejka chocholatá nebo bekasina otavní. Přestože je v oblasti pořád sucho, počet zaznamenaných vzácných druhů se zvyšuje,“ řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Vltavy.

Projekty za dvanáct milionů korun financoval Národní program Životní prostředí. Na přípravě a realizaci spolupracovaly Lesy ČR s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Správami CHKO Šumava a Blanský les.

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foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
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ss

smějící se bestie

2.8.2026 06:49
I v těch napřímených a zpevněných tocích, lze postupně proti proudu, budovat kaskádovitě hrázky a stačily 0,5m vysoké, jen u toho nesmí být moc byrokracie.
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