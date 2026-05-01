U Drábských světniček hnízdí sokol, stavební práce Lesy ČR zahájí až v létě
První návštěvníci by se do zříceniny skalního hradu mohli podívat na přelomu září a října. „Po konzultaci s ornitology jsme stavbu po zimě nezahájili a pokračovat v ní budeme, až sokoli vyvedou ptáčata, tedy nejdříve po 15. červnu. Drábské světničky se tak zřejmě zpřístupní o tři měsíce později, než se plánovalo, tedy na přelomu září a října. S tímto scénářem jsme s dodavatelskou firmou počítali a avizovali ho už loni na začátku projektu,“ uvedl Václav Bašta, severočeský oblastní ředitel Lesů ČR. Na místo se nebude přepravovat ani materiál a zastavují se tam i veškeré lesnické činnosti.
Pozůstatky skalního pískovcového hradu se nacházejí v katastrálním území Dneboh na Mladoboleslavsku, čtyři kilometry východně od Mnichova Hradiště na území evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 a přírodní rezervace Příhrazské skály. Během loňského podzimu se na přístupových turistických trasách a ve vnitřním hradu demontovala ocelová a dřevěná schodiště. Poté se detailně doměřily nově navržené konstrukce, které zámečníci přes zimu vyráběli a povrchově upravovali v chomutovských dílnách.
Projekt za téměř sedmnáct milionů korun kompletně financují Lesy ČR. Více o záchranném projektu v Drábských světničkách.
