U Drábských světniček hnízdí sokol, stavební práce Lesy ČR zahájí až v létě

1.5.2026 06:09 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Zdroj | Lesy ČR
Ochrana přírody, konkrétně nerušené hnízdění sokola stěhovavého a vyvedení jeho mláďat, je důvodem, proč se minimálně do poloviny června zastavily veškeré práce na obnově turistické infrastruktury Drábských světniček u Mnichova Hradiště.
 
„Sokol je v oblasti k vidění každoročně, ale ne vždy utvoří pár a zahnízdí. Letos se tak stalo v nové skalní dutině, která je dokonce blíže Drábským světničkám než ty předchozí. Klidový režim je aktuální forma ochrany, jíž tohoto vzácného dravce podporujeme,“ upozornil zoolog Václav Luka ze Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj.

První návštěvníci by se do zříceniny skalního hradu mohli podívat na přelomu září a října. „Po konzultaci s ornitology jsme stavbu po zimě nezahájili a pokračovat v ní budeme, až sokoli vyvedou ptáčata, tedy nejdříve po 15. červnu. Drábské světničky se tak zřejmě zpřístupní o tři měsíce později, než se plánovalo, tedy na přelomu září a října. S tímto scénářem jsme s dodavatelskou firmou počítali a avizovali ho už loni na začátku projektu,“ uvedl Václav Bašta, severočeský oblastní ředitel Lesů ČR. Na místo se nebude přepravovat ani materiál a zastavují se tam i veškeré lesnické činnosti.

Pozůstatky skalního pískovcového hradu se nacházejí v katastrálním území Dneboh na Mladoboleslavsku, čtyři kilometry východně od Mnichova Hradiště na území evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 a přírodní rezervace Příhrazské skály. Během loňského podzimu se na přístupových turistických trasách a ve vnitřním hradu demontovala ocelová a dřevěná schodiště. Poté se detailně doměřily nově navržené konstrukce, které zámečníci přes zimu vyráběli a povrchově upravovali v chomutovských dílnách.

Projekt za téměř sedmnáct milionů korun kompletně financují Lesy ČR. Více o záchranném projektu v Drábských světničkách.

foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
Dále čtěte |
Sýkorka koňadra Foto: hedera.baltica Flickr Praha 1 nainstalovala do parků ptačí budky, mají zlepšit hnízdění ptáků ve městě sokol stěhovavý Foto: Petr Šaj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Ochranáři v Moravském krasu počítají mladé sokoly, zatím jich je sedm V ptačím parku Josefovské louky jsou dvě nové pozorovatelny Foto: Tereza Valchářová ČSO V ptačím parku Josefovské louky vznikly dvě pozorovatelny. Park letos slaví 20 let
Další články autora |
Foto: Rybník po rekonstrukci. Lesy ČR Lesy ČR zrekonstruovaly menší lesní nádrž u Dětenic Umístění boxu v Ludvíkovském potoce. Foto: Lesy ČR Vodohospodáři instalovali do dvou potoků na Frýdlantsku inkubační boxy s jikrami pstruhů Protipovodňové přehrážky v Bohdašínském potoce na Náchodsku Foto: Lesy ČR V potoce na Náchodsku fungují opět protipovodňové přehrážky

