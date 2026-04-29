Lesy ČR zrekonstruovaly menší lesní nádrž u Dětenic

29.4.2026 16:29 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Rybník po rekonstrukci.
Zdroj | Lesy ČR
Vodní nádrž zvanou Knížek zrekonstruovaly uprostřed rozsáhlého lesního komplexu u obce Dětenice na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje Lesy České republiky. Menší lesní nádrž s mokřadem je součástí přírodní památky Dymokursko-Bahenské louky podél Bahenského potoka.
 
Stabilitu hráze vážně poškodily nutrie. Hrozilo, že se protrhne a voda samovolně vyteče nejen z nádrže, ale i z přilehlého mokřadu.

Bezpečnostní přeliv a spodní výpusť.
Zdroj | Lesy ČR

Nejdříve se ze dna zátopy odstranilo 1 200 metrů krychlových sedimentu. Pak následovaly terénní práce, takže se zmírnil sklon svahů hráze a vodohospodáři snížili i její korunu. „Hráz je nově opevněná převážně přírodními materiály, na návodní straně zejména kamenem, které brání nutriím v dalším rozhrabávání půdy a vytváření nor,“ řekl Zbyněk Morkus, vedoucí Správy toků pro povodí Labe z Lesů ČR.

Mokřad nad rybníkem.
Zdroj | Lesy ČR

Nová je i spodní výpust s železobetonovým požerákem a postranní korunový bezpečnostní přeliv. Tvoří ho skluz opevněný kamennou rovnaninou vyskládanou mezi dva betonové pasy. „Protože je přechod z vody na souš pozvolný, vznikly kolem vlhké louky nebo pásy vegetace, v nichž se daří různým rostlinám a živočichům,“ dodal Morkus.

Rekonstrukce si vyžádala bezmála čtyři miliony korun bez DPH, projekt spolufinancovala Evropská unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Obdobné projekty v době klimatické změny znatelně prospívají krajině, fauně i flóře. Více informací o programu Vracíme vodu lesu.

foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
