https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jez-raj-na-olsi-v-karvine-prosel-rekonstrukci-za-temer-94-milionu-korun
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jez Ráj na Olši v Karviné prošel rekonstrukcí za téměř 94 milionů korun

10.5.2026 10:13 | KARVINÁ (ČTK)
Státní podnik Povodí Odry opravil jez Ráj na řece Olši v Karviné. Cílem projektu za téměř 94 milionů korun bez DPH bylo obnovit stabilní odběr vody do náhonu Mlýnka, posílit stabilitu koryta řeky a zajistit její prostupnost pro migraci ryb. Více než 40 milionů korun z nákladů zaplatila těžební společnost OKD jako součást odstraňování důlních škod. ČTK to dnes sdělila mluvčí podniku Šárka Vlčková.
 
"Původní jez z roku 1932 přestal vlivem poklesů terénu způsobených důlní činností plnit svůj základní účel, tedy zajištění odběru povrchové vody do Mlýnky," uvedla Vlčková. Postupně také degradovala konstrukce jezu.

"Rekonstrukce jezu spočívala v odstranění původních konstrukcí a ve vybudování nového jezu včetně štěrkové propusti na pravém břehu a sjezdu do toku, který se nyní nachází přibližně 21 metrů pod profilem původního jezu. Součástí nového objektu je také rybochod s vábicím proudem," uvedl ředitel závodu Frýdek-Místek podniku Povodí Odry Dalibor Kratochvíl.

Nový jez tvoří železobetonové těleso s žulovou přelivnou hranou. Konstrukce je vysoká 1,74 metru a přelivná hrana je dlouhá 41,4 metru.

Rekonstrukce jezu začala v srpnu 2023. "Staveniště bylo během výstavby třikrát kompletně zaplaveno," uvedl vedoucí technického úseku závodu Frýdek-Místek Petr Magnusek.

Povodí Odry je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy v Moravskoslezském a částečně i Olomouckém kraji. Provozuje například přehrady Šance, Kružberk nebo Slezská Harta.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vodní nádrž Foto: Depositphotos Obnova rybníka v Heřmanově Městci čeká, až Povodí Labe opraví jez Zarostlý břeh Foto: Kichigin Shutterstock Středočeský kraj přispěje na obnovu 23 rybníků a vodních nádrží Trubka s vodou Foto: Depositphotos VHS Olomouc dokončila sanaci vodojemu,který zásobuje Litovelsko a část Olomoucka

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist