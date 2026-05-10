Jez Ráj na Olši v Karviné prošel rekonstrukcí za téměř 94 milionů korun
"Rekonstrukce jezu spočívala v odstranění původních konstrukcí a ve vybudování nového jezu včetně štěrkové propusti na pravém břehu a sjezdu do toku, který se nyní nachází přibližně 21 metrů pod profilem původního jezu. Součástí nového objektu je také rybochod s vábicím proudem," uvedl ředitel závodu Frýdek-Místek podniku Povodí Odry Dalibor Kratochvíl.
Nový jez tvoří železobetonové těleso s žulovou přelivnou hranou. Konstrukce je vysoká 1,74 metru a přelivná hrana je dlouhá 41,4 metru.
Rekonstrukce jezu začala v srpnu 2023. "Staveniště bylo během výstavby třikrát kompletně zaplaveno," uvedl vedoucí technického úseku závodu Frýdek-Místek Petr Magnusek.
Povodí Odry je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy v Moravskoslezském a částečně i Olomouckém kraji. Provozuje například přehrady Šance, Kružberk nebo Slezská Harta.
