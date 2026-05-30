Oprava přehrady Harcov v Liberci je hotová, na pláž se ale lidé zatím nedostanou

30.5.2026 14:42 | LIBEREC (ČTK)
Vodní nádrž Harcov, nazývaná také vodní nádrž Starý Harcov, Harcovská přehrada či Liberecká přehrada, je přehradní nádrž v údolí libereckého Harcovského potoka v místní části Liberec V-Kristiánov. Její hráz má výšku 20,5 metru, je 157 metrů dlouhá a její koruna se nachází 13 metrů nad okolním terénem. Je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody. Přehrada zadržuje vodu z povodí 14,78 km2.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | M.Rejha / commons.wikimedia.org
Rekonstrukce přehrady Harcov v Liberci skončila. Na pláž se ale zatím lidé nedostanou, na práce navázalo město úpravami okolí přehrady. Na pláž se lidé dostanou až na přelomu července a srpna, řekl u příležitosti slavnostního otevření zrekonstruované přehrady náměstek libereckého primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).
 
Přehrada Harcov je součástí soustavy retenčních nádrží, které byly v podhůří Jizerských hor vybudovány v letech 1902 až 1911. Pět přehrad v Liberci na Harcovském potoce, v Bedřichově na Černé Nise, ve Fojtce na Fojtském potoce, v Mlýnici na Albrechtickém potoce a v Jablonci na Mšenském potoce bylo postaveno podle projektu německého architekta Otto Intzeho jako ochrana před povodněmi, které oblast na konci 19. století pravidelně postihovaly. Stavba přehrady v Liberci tehdy trvala rok, její rekonstrukce po 120 letech třikrát déle.

"Nejnáročnější bylo to, že jsme vlastně vždycky odkryli nějaké konstrukce a byly jinak, než měli v plánech," řekl generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta. Práce, které začaly vypuštěním přehrady na podzim 2022, zkomplikovalo podle něj i zaplavení staveniště v roce 2024, přehrada je navíc kulturní památkou. "To znamená, že každý kámen, který jsme vyjmuli, tak měl svoje číslo a pod dohledem památkového ústavu musel jít zpátky. Takže to samozřejmě práce trošičku ztěžovalo," dodal.

Při rekonstrukci zvýšili kapacitu přehrady. "Udělalo se zkapacitnění přelivu, což zajistí bezpečné převádění nejenom stoleté vody, ale umí převést bezpečně i desetitisíciletou vodu. To znamená, že splňuje ta nejpřísnější kritéria bezpečnosti. V souvislosti s tím byly vyměněny i veškeré technologie," řekl Šebesta. Nejnákladnější bylo podle něj to, co není vidět - injektáž podloží i vlastního tělesa hráze, která zajistila stabilitu hráze pro běžné průtoky, ale především při velké vodě.

Přehradu začali vodohospodáři napouštět v dubnu, hladina je stále zhruba dva metry pod úrovní, kterou by měla mít. Kvůli úpravám okolí ale zatím zůstane hladina níž, navíc je vody málo, a tak se nádrž plní pomaleji. S koupáním v přehradě se ještě letos nepočítá. "Nevíme, co ten ekosystém udělá, takže nevíme, jak bude vypadat přítomnost řas a sinic. Budeme průběh sledovat, i když letošní sezona není určená ke koupání, plánujeme odběry vzorků vody," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Liberci Jana Loosová.

Rekonstrukce liberecké přehrady Harcov stála bezmála 550 milionů korun, téměř 225 milionů dalo ministerstvo zemědělství. Projekt byl součástí čtvrté etapy protipovodňových staveb, do nichž šlo od roku 2000 z ministerstva zemědělství a evropských programů kolem 20 miliard korun. Úpravy okolí přijdou zhruba na 80 milionů korun.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
