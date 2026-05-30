Oprava přehrady Harcov v Liberci je hotová, na pláž se ale lidé zatím nedostanou
"Nejnáročnější bylo to, že jsme vlastně vždycky odkryli nějaké konstrukce a byly jinak, než měli v plánech," řekl generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta. Práce, které začaly vypuštěním přehrady na podzim 2022, zkomplikovalo podle něj i zaplavení staveniště v roce 2024, přehrada je navíc kulturní památkou. "To znamená, že každý kámen, který jsme vyjmuli, tak měl svoje číslo a pod dohledem památkového ústavu musel jít zpátky. Takže to samozřejmě práce trošičku ztěžovalo," dodal.
Při rekonstrukci zvýšili kapacitu přehrady. "Udělalo se zkapacitnění přelivu, což zajistí bezpečné převádění nejenom stoleté vody, ale umí převést bezpečně i desetitisíciletou vodu. To znamená, že splňuje ta nejpřísnější kritéria bezpečnosti. V souvislosti s tím byly vyměněny i veškeré technologie," řekl Šebesta. Nejnákladnější bylo podle něj to, co není vidět - injektáž podloží i vlastního tělesa hráze, která zajistila stabilitu hráze pro běžné průtoky, ale především při velké vodě.
Přehradu začali vodohospodáři napouštět v dubnu, hladina je stále zhruba dva metry pod úrovní, kterou by měla mít. Kvůli úpravám okolí ale zatím zůstane hladina níž, navíc je vody málo, a tak se nádrž plní pomaleji. S koupáním v přehradě se ještě letos nepočítá. "Nevíme, co ten ekosystém udělá, takže nevíme, jak bude vypadat přítomnost řas a sinic. Budeme průběh sledovat, i když letošní sezona není určená ke koupání, plánujeme odběry vzorků vody," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Liberci Jana Loosová.
Rekonstrukce liberecké přehrady Harcov stála bezmála 550 milionů korun, téměř 225 milionů dalo ministerstvo zemědělství. Projekt byl součástí čtvrté etapy protipovodňových staveb, do nichž šlo od roku 2000 z ministerstva zemědělství a evropských programů kolem 20 miliard korun. Úpravy okolí přijdou zhruba na 80 milionů korun.
