https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kobyli-rybnik-v-bruntalu-pokryva-rdest-kaderavy.mesto-planuje-vodni-nadrz-vycistit
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kobylí rybník v Bruntálu pokrývá rdest kadeřavý. Město plánuje vodní nádrž vyčistit

30.5.2026 16:17 | BRUNTÁL (ČTK)
Rdest kadeřavý.
Rdest kadeřavý.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Christian Fischer / Wikimedia Commons
Bruntálská radnice chce vyčistit dno Kobylího rybníka od rdestu kadeřavého. Vodní rostlina už několik let pokrývá hladinu rybníka. Bahno by měl odsát sací bagr. Náklady na vyčištění budou okolo dvou milionů korun, řekl dnes ČTK mluvčí města Jiří Ondrášek. Dodal, že město musí získat stavební povolení.
 
"Pozornost obyvatel v posledních týdnech znovu upoutala hladina Kobylího rybníka posetá rdestem kadeřavým. Jev se opakuje už několikátým rokem, a přestože tato rostlina vyjma estetické stránky vodní ploše nezpůsobuje žádnou újmu, město do budoucna zvažuje možnosti, jak docílit čisté hladiny," uvedl.

Výskyt rdestu, který je zakořeněný v bahnitém dně rybníka, je sezonní záležitostí. Viditelný je zhruba od května do července.

Město se loni obrátilo na rybáře, kteří mají rybník v pronájmu. Ti výskyt vodní rostliny vítají, protože obohacuje vodu kyslíkem, slouží rybám jako výtěrový substrát a jako potrava. Rostliny také vytvářejí rybám a živočichům úkryty. Tím, že z vody odčerpávají živiny, brání nadměrnému výskytu řas a sinic.

"Na druhou stranu ale vyvolává v posledních letech negativní ohlas u části veřejnosti, která v něm spatřuje znečištění hladiny rybníka. Město zde navíc v nedávné době instalovalo odpočinkové molo, díky kterému si mají zdejší obyvatelé i návštěvníci města užít nerušeného pohledu na vodní hladinu," uvedl Ondrášek.

Město se zabývá možností rekonstrukce rybníka, spočívající především v jeho odbahnění, zhruba deset let. Projektová dokumentace z roku 2017 na základě přesných měření odhalila, že dno rybníka je značně nerovné. Radní se možností odbahnění Kobylího rybníka zabývali v roce 2022. Variantu odtěžení zhruba 6500 metrů krychlových sedimentu zavrhli kvůli vysokým nákladům dosahujícím až deseti milionů korun. Druhou variantou bylo odtěžení přibližně poloviny bahna za zhruba tři miliony korun. Na tento způsob ale nebylo možné získat dotaci.

"Zatím poslední myšlenkou, kterou se vedení města zabývalo v loňském roce, bylo použití sacího bagru pro odtěžení sedimentu, což má své výhody v podobě minimálního zásahu, ale bez možnosti upravit nevyhovující tvar dna. Zde se předpokládané náklady pohybují okolo dvou milionů korun," řekl Ondrášek.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: M.Rejha commons.wikimedia.org Oprava přehrady Harcov v Liberci je hotová, na pláž se ale lidé zatím nedostanou Tekoucí voda Foto: Depositphotos Holice vyčistí historický artézský vrt, ochrání podzemní vody Trubka s vodou Foto: Depositphotos Plzeň monitoruje v budovách úniky vody, inovativní systém snižuje spotřebu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist