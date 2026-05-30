Kobylí rybník v Bruntálu pokrývá rdest kadeřavý. Město plánuje vodní nádrž vyčistit
Výskyt rdestu, který je zakořeněný v bahnitém dně rybníka, je sezonní záležitostí. Viditelný je zhruba od května do července.
Město se loni obrátilo na rybáře, kteří mají rybník v pronájmu. Ti výskyt vodní rostliny vítají, protože obohacuje vodu kyslíkem, slouží rybám jako výtěrový substrát a jako potrava. Rostliny také vytvářejí rybám a živočichům úkryty. Tím, že z vody odčerpávají živiny, brání nadměrnému výskytu řas a sinic.
"Na druhou stranu ale vyvolává v posledních letech negativní ohlas u části veřejnosti, která v něm spatřuje znečištění hladiny rybníka. Město zde navíc v nedávné době instalovalo odpočinkové molo, díky kterému si mají zdejší obyvatelé i návštěvníci města užít nerušeného pohledu na vodní hladinu," uvedl Ondrášek.
Město se zabývá možností rekonstrukce rybníka, spočívající především v jeho odbahnění, zhruba deset let. Projektová dokumentace z roku 2017 na základě přesných měření odhalila, že dno rybníka je značně nerovné. Radní se možností odbahnění Kobylího rybníka zabývali v roce 2022. Variantu odtěžení zhruba 6500 metrů krychlových sedimentu zavrhli kvůli vysokým nákladům dosahujícím až deseti milionů korun. Druhou variantou bylo odtěžení přibližně poloviny bahna za zhruba tři miliony korun. Na tento způsob ale nebylo možné získat dotaci.
"Zatím poslední myšlenkou, kterou se vedení města zabývalo v loňském roce, bylo použití sacího bagru pro odtěžení sedimentu, což má své výhody v podobě minimálního zásahu, ale bez možnosti upravit nevyhovující tvar dna. Zde se předpokládané náklady pohybují okolo dvou milionů korun," řekl Ondrášek.
reklama