Holice vyčistí historický artézský vrt, ochrání podzemní vody

26.5.2026 04:42 | HOLICE (ČTK)
Město Holice na Pardubicku vyčistí artézský vrt na náměstí T. G. Masaryka. Je zčásti zavalený, radnice chce zachovat historický unikát z konce 19. století a zároveň ochránit podzemní vody v okolí. Voda s nevhodným složením se dostává podzemními cestami do okolních studní. ČTK to řekl starosta Ondřej Výborný (Pro Holice).
 
"Samotný vrt vznikl už v roce 1889 a dosahuje hloubky 299 metrů. Jak se ho tehdy podařilo vyhloubit, je dodnes do jisté míry technologickou záhadou. V 50. letech byl ještě prohlouben zhruba o dalších 70 metrů. Historicky se v něm navíc voda téměř nevyskytovala, a pokud ano, její kvalita byla velmi špatná," řekl Výborný.

Vrt je zavalený asi v 70 metrech. Voda z něj není pitná a její chemické složení je problematické. "Obdobnou vodu teď mají hasiči, má velmi podobné parametry. Kvůli tomu v ní nelze dlouhodobě provozovat čerpadla, která bývají po zhruba jednom až dvou letech provozu poškozena korozí. Z tohoto důvodu ji ani hasiči nemohou dlouhodobě využívat do cisteren," řekl Výborný.

Vodu tak město místo toho používá na zalévání rostlin, v cisterně voda dlouho nezůstává a nepoškodí je. Město už vybralo firmu, která vrt vyčistí a instaluje vyvložkované potrubí. Práce začnou na konci prázdnin nebo v září. Stát budou 1,2 milionu korun.

Vrt je v místě, kde město chce obnovit vodní prvek. Teď tam je stará a nepěkná kašna, podle starosty ji místní říkají umyvadlo. Město má zatím dokončenou studii. Návrhy podalo 12 studentů ČVUT. Odborná porota i veřejnost vybrala práci Petra Nováka. Ten se zaměřuje i na území kolem, což je část náměstí u sochy Panny Marie s menším parkem. "Autor vychází z historického znaku města. Navrhl vahadlovou studnu," řekl starosta.

