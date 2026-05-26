Holice vyčistí historický artézský vrt, ochrání podzemní vody
Vrt je zavalený asi v 70 metrech. Voda z něj není pitná a její chemické složení je problematické. "Obdobnou vodu teď mají hasiči, má velmi podobné parametry. Kvůli tomu v ní nelze dlouhodobě provozovat čerpadla, která bývají po zhruba jednom až dvou letech provozu poškozena korozí. Z tohoto důvodu ji ani hasiči nemohou dlouhodobě využívat do cisteren," řekl Výborný.
Vodu tak město místo toho používá na zalévání rostlin, v cisterně voda dlouho nezůstává a nepoškodí je. Město už vybralo firmu, která vrt vyčistí a instaluje vyvložkované potrubí. Práce začnou na konci prázdnin nebo v září. Stát budou 1,2 milionu korun.
Vrt je v místě, kde město chce obnovit vodní prvek. Teď tam je stará a nepěkná kašna, podle starosty ji místní říkají umyvadlo. Město má zatím dokončenou studii. Návrhy podalo 12 studentů ČVUT. Odborná porota i veřejnost vybrala práci Petra Nováka. Ten se zaměřuje i na území kolem, což je část náměstí u sochy Panny Marie s menším parkem. "Autor vychází z historického znaku města. Navrhl vahadlovou studnu," řekl starosta.
reklama