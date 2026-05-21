Likvidace sinic v přehradě přijde letos Jablonec nad Nisou na 660 000 korun
"Jako o možném důvodu se hovořilo o vysoké hladině vody, častých prudkých deštích a horkém létu. Deště splavily do vody nečistoty a společně s tlející zelení se z nich uvolnily živiny pro sinice. Vysoké letní teploty situaci ještě zhoršily. Hygienici koupání důrazně nedoporučovali kvůli riziku kožních a alergických reakcí," doplnila Fričová. Podle Povodí Labe byly odhalené písčité a kamenité pláže v předchozích letech nestandardní, loni pláže zmizely pod vodou a hladina byla na správné úrovni.
Ultrazvukové vysílače budou zhruba 30 centimetrů pod hladinou na plovákových nosičích, energii k jejich provozu zajistí integrované solární panely. Dva plováky jsou vždy umístěné tak, aby vliv ultrazvuku pokrýval i pláže na obou březích první nádrže, která slouží ke koupání. Technologie je šetrná k životnímu prostředí, bezpečná pro ryby i ostatní vodní organismy a nezpůsobuje únik toxinů do vody. Kromě sinic je účinná také proti takzvané zelené vodě, tedy zeleným řasám.
"Protože přehradní nádrž spravuje Povodí Labe, potřebujeme pro instalaci zařízení souhlas vlastníka i Českého rybářského svazu. Ultrazvukové vysílače budou stejně jako v minulých letech fungovat během hlavní koupací sezony zhruba od července do září," řekla vedoucí odboru městské ekologie Štěpánka Gaislerová. Součástí opatření proti sinicím zůstávají podle ní také plovoucí vegetační ostrovy na druhé nádrži, které město instalovalo v říjnu 2021.
Soustava 38 propojených zelení osázených ostrůvků o celkové ploše 112 metrů čtverečních vytváří komplex na ploše přes 700 metrů čtverečních. "Funkce vegetačních ostrovů spočívá ve zlepšování kvality vody, protože jejich kořenový systém odčerpává živiny, které sinice potřebují k růstu. Zároveň podporují přirozený vodní ekosystém a poskytují útočiště ptákům i hmyzu," dodala k opatření náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).
