I přes sušší duben jsou významné vodní nádrže v povodí Odry velmi dobře naplněné

15.5.2026 11:55 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jaki96 / Wikimedia Commons
Přestože byl letošní duben sušší než loňský, významné vodní nádrže v povodí Odry zůstávají velmi dobře naplněné. Jejich zásobní prostory jsou aktuálně plné z 90 až 100 procent. Zima byla přitom z hlediska zásob vody ve sněhu jednou z nejslabších za posledních více než 50 let. ČTK to sdělila mluvčí státního podniku Povodí Odry Šárka Vlčková.
 
Podnik je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje. "Například vodní dílo Kružberk je naplněno z 92 procent, nádrž, Slezská Harta z 95 procent, Šance z 90 procent, Morávka a Těrlicko z 93 procent, Žermanice z 95 procent a Olešná ze 100 procent," uvedla Vlčková.

Celkový úhrn srážek na území ve správě podniku dosáhl v dubnu většinou do 20 milimetrů, v Beskydech a jejich podhůří převážně do deseti milimetrů. Z hlediska naměřených srážek tak duben byl podprůměrný až suchý, teplotně však odpovídal dlouhodobému normálu.

"Za poslední dva dny spadlo v oblasti Jeseníků zvýšené množství srážek, místy až kolem 35 milimetrů. Na beskydské části území dosáhly srážkové úhrny převážně do 15 milimetrů," uvedla Vlčková.

Na některých vodních tocích se po dešti zvýšily průtoky.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
