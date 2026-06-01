Kvalitu vody v lipenské přehradě podle studie ovlivňuje fosfor z rašelinišť

1.6.2026 11:41 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | pxhere
Špatnou kvalitu vody v lipenské přehradě na jihu Čech způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Z nich se pak látka, která vyhovuje množení sinic, dostává do nádrže. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli vědci, státní podnik Povodí Vltavy či obce u přehrady. Podíl na znečištění vody mají i odpady z domů a jiných objektů. Studii zveřejnila rada Jihočeského kraje.
 
Největší zdroj znečištění vodní nádrže Lipno je podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (Naše Česko) přírodního původu. "Ale samozřejmě podíl člověka na znečištění tu je rovněž. Třeba čistírna odpadních vod ve Volarech nesplňuje potřebné parametry a nezachycuje vše, co by bylo nutné," uvedl.

Kvalita vody ve vodní nádrži Lipno se výrazně zhoršila v posledních letech. Na konci loňského roku se na hladině vytvořil zeleně zbarvený led. Podle vědců byl příčinou nadbytek fosforu ve vodě a změny ekosystému v souvislosti s oteplováním klimatu.

V minulosti se fosfor z rašelinišť nad nádrží neuvolňoval v takové míře jako nyní. Na zhoršené kvalitě vody se v současnosti podílí i dlouhodobé sucho. "Kvůli tomu je přítok do přehrady nižší. Ale Povodí Vltavy musí kvůli regulačnímu řádu stále zachovat na určitém objemu odtok, který však bývá větší než přítok," řekl hejtman.

Kvalitu vody by podle Kuby mohl zlepšit i šetrnější přístup lidí. Prospělo by, kdyby všechny domy měly kvalitní čističky odpadních vod. Některé domy a chaty mají podle něj pouze septik s přepadem ústícím do přehrady. "Ideální by bylo, pokud by se podařilo všechny čističky odpadních vod stáhnout až pod Lipno. Ovšem zase se jedná o extrémně ekonomicky náročné projekty. A tím se teď bude zabývat návrhová část studie, která výši nákladů nastíní," řekl hejtman.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
BM

Břetislav Machaček

1.6.2026 14:19
...v minulosti se fosfor z rašelinišť neuvolňoval v takové míře, jako nyní...
A jsme u toho proč se nyní uvolňuje více? Není to tím, že se rašeliniště
nechává s vodou na maximu a při kdejakém dešti už přetéká? Pročpak předci
louky meliorovali a kvůli těžbě rašeliny udržovali nižší stav vody? Nyní
se meliorace likvidují a mokřady a rašeliniště se drží za každou cenu na
maximech, při kterých ale není při dešti žádná rezerva k zachycení vody
a dochází k přeplnění a přetokům do toků a do Lipna. Oni ti naši předci
potřebovali louky vhodné ke sklizni sena a nikoliv mokřady a regulovali
hladinu mokřadů a rašelinišť tak, aby měly rezervu pro případ dešťů. Učme
se od předků a nedělejme z nich hlupáky, kteří činili pouze zlo a my to
ponecháme přírodě, která je dílem souhry náhod a není řízena lidmi k
jejich a leckdy i k jejímu prospěchu. Lidé se naučili udržovat vodu v
krajině stabilněji než příroda, kde voda stejně jako přijde taky zmizí
a pak schází. Lidé se ji naučili zadržovat, brzdit a nebo naopak urychlit
její odtok, aby způsobila co nejméně škod. Ekologisté popírají zkušenosti
předků, kteří regulovali toky, množství vody v krajině atd. na základě
zkušeností po dlouhá staletí a dobře věděli proč to činí. Nedělat nic a
ponechat to náhodám v přírodě, tak je pak třeba náhody způsobující zlo
nákladně odstraňovat. Co s tím fosforem v Lipně? Nebude levnější zase
regulovat množství vody v rašeliništích a nedovolit jejich přetoky do
toků a následně do Lipna?

