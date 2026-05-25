Plzeň monitoruje v budovách úniky vody, inovativní systém snižuje spotřebu
Nextdrop spolupracuje tři roky s Vodárnou Plzeň. "A to na zajištění přenosu dat z více než 300 vodoměrů na sídlištích Lochotín a Vinice, kde běží odečty v reálném čase. Snižují se ztráty a hospodárně využíváme srážkové vody," řekl provozní ředitel Josef Máca. Podle něj je to důležité zejména v současné době, kdy je jaro téměř bez deště.
Velkou havárii odhalil systém nextdrop na plzeňském fotbalovém stadionu. "Přímo do odpadního potrubí, tedy bez viditelných projevů havárie, protékalo za minutu 80 litrů vody. Jen díky detekované zvýšené spotřebě vody jsme dokázali havárii odhalit a v řádu hodin odstranit," řekl technický ředitel FC Viktoria Plzeň Tomáš Samec. Odhadovaná měsíční ztráta by činila téměř půl milionu korun. Po využití technologie klesla spotřeba vody v areálu o 17 procent. Fotbalisté spolupracují s firmou na dalším rozšíření systému, aby přesně zjistili místo úniku nebo problému. "UEFA nás certifikuje také na to, jak přistupujeme k životnímu prostředí," uvedl Samec.
Stejný pokles odběru měla i 7. základní škola, jejíž rozvody jsou 35 let staré. "SMS o problémech dostanou správce budovy, já a školník. Do minuty můžeme elektronicky zastavit průtok vody," řekla ředitelka Ilona Skálová. Nejčastějším únikem je průtok vody na WC.
Nejkomplexnější instalace je v plzeňské zoo. "Řídíme čerpání vody z řeky, distribuci vody v areálu a dopouštění do nádrží na dešťovou vodu," řekl Mach. Spotřeba vody z vodovodu se snížila o 27 procent a zoo zachytí 88 procent srážek.
Luděk Šantora, šéf Správy informačních technologií města Plzně (SIT), která nápad podpořila, dodal, že z aktuální spotřeby jde odhadnout počet lidí v budovách při krizových situacích. "Chceme data napojit na metropolitní dispečink, který využívá městská i státní policie," řekl.
SIT už nextdropu pomáhala otevřít dveře do Izraele. Mají ambici být globální firmou, uvedl Šantora. V ČR spolupracují kromě Plzně třeba s Mendelovou univerzitou v Brně, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a se Safari Parkem ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. "Díky dotacím CzechInvestu se připravujeme na expanzi do Skandinávie a západní Evropy," uvedl Mach. Pro firmu jsou zajímavé také arabské země s nedostatkem vody.
reklama