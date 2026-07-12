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Obnovené nádrže zadrží v křivoklátské krajině tisíce kubíků vody

12.7.2026 05:30 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Diskuse: 2
Nádrž Pod Cestou.
Nádrž Pod Cestou.
Zdroj | Lesy České republiky
Ze soustavy pěti lesních nádrží v Krásné Dolině ve Středočeském kraji obnovily Lesy ČR zbývající tři. Na Křivoklátsku se tak zadrží tisíce kubíků vody.
 
Během úvodní etapy projektu se v roce 2024 za 5,8 milionů korun obnovily dvě nádrže umístěné v kaskádě nejvýše.

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Vodohospodáři z Lesů ČR v projektu pokračovali druhou etapou a zrekonstruovali tři zbývající nádrže Pod Cestou, Prostřední a Pod Skálou.

Při normální výšce hladiny zadrží na 18 tisících metrech čtverečních až 24 tisíc metrů krychlových vody, což je pro představu zhruba 160 tisíc plných van.

Nádrž Pod Skálou.
Nádrž Pod Skálou.
Zdroj | Lesy České republiky

„Nové jsou spodní výpusti i bezpečnostní přelivy, dosypaly a vytvarovaly se hráze a upravily břehy,“ řekl Tomáš Rau, vedoucí správy toků pro oblast povodí Berounky z Lesů ČR.

Nádrže Lesy ČR obnovily v jedné z nejrozmanitějších oblastí v České republice. Na nedaleké lesnické stezce “Vůně dýmu a jehličí“ nedávno Lesy ČR obnovily také dvě tůně.

Nádrž Prostřední.
Nádrž Prostřední.
Zdroj | Lesy České republiky

Náklady druhé etapy projektu dosáhly 6 749 085 Kč, z toho pokryla dotace 3 736 000 Kč.

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foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
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Všechny komentáře (2)
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ss

smějící se bestie

12.7.2026 06:15
Podobných nádrží k obnovení, je stále mnoho -
Lesy ČR se docela snaží, při té obnově.
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Karel Zvářal

Karel Zvářal

12.7.2026 07:00
Chvályhodná činnost. Jen drobná poznámka - nejsou kamenem vyložené splávky poněkud naddimenzované/široké? - takové bych čekal na nějaké řece/říčce, nikoliv u "nebesáčku".
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