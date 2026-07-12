Obnovené nádrže zadrží v křivoklátské krajině tisíce kubíků vody
12.7.2026 05:30 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
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Vodohospodáři z Lesů ČR v projektu pokračovali druhou etapou a zrekonstruovali tři zbývající nádrže Pod Cestou, Prostřední a Pod Skálou.
Při normální výšce hladiny zadrží na 18 tisících metrech čtverečních až 24 tisíc metrů krychlových vody, což je pro představu zhruba 160 tisíc plných van.
„Nové jsou spodní výpusti i bezpečnostní přelivy, dosypaly a vytvarovaly se hráze a upravily břehy,“ řekl Tomáš Rau, vedoucí správy toků pro oblast povodí Berounky z Lesů ČR.
Nádrže Lesy ČR obnovily v jedné z nejrozmanitějších oblastí v České republice. Na nedaleké lesnické stezce “Vůně dýmu a jehličí“ nedávno Lesy ČR obnovily také dvě tůně.
Náklady druhé etapy projektu dosáhly 6 749 085 Kč, z toho pokryla dotace 3 736 000 Kč.
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Všechny komentáře (2)
ss
smějící se bestie12.7.2026 06:15
Podobných nádrží k obnovení, je stále mnoho -Odpovědět
Lesy ČR se docela snaží, při té obnově.
Lesy ČR se docela snaží, při té obnově.
Karel Zvářal12.7.2026 07:00
Chvályhodná činnost. Jen drobná poznámka - nejsou kamenem vyložené splávky poněkud naddimenzované/široké? - takové bych čekal na nějaké řece/říčce, nikoliv u "nebesáčku".Odpovědět