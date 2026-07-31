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Požár nemusí způsobit jen přímý oheň, stačí rozpálený turistický vařič

31.7.2026 11:20 | PRAHA (Ekolist.cz) | Eva Jouklová
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Cigaretový nedopalek, ale i běžný turistický vařič dokáže v těchto extrémně horkých dnech způsobit mnohamilionové škody. Stačí dokonce jen několik vteřin. Suchou trávu nebo jehličí v lese zapálí plamen vařiče, ale i teplo sálající pod ním. To většina lidí netuší.
 
Padesát hektarů státních lesů letos poškodily požáry. Škodu vyčíslily Lesy ČR na patnáct milionů korun. Hořelo například ve Skřinářově, Třebětíně, Třešti, Jestřebí u České Lípy, Žďáru, Šašovicích, Andělské Hoře u Chrastavy, Mušově a na mnoha dalších místech. Na Morávce v Beskydech oheň poškodil 2,17 hektarů a způsobil škodu přesahující 1,6 milionů korun. V Doubravici nad Svitavou zasáhl téměř pět hektarů lesa, škoda je vyčíslená na jeden a půl milionu korun.

Počátkem tohoto týdne se podařilo uhasit třídenní požár více než dvou hektarů lesa ve skalnatém svahu v Borku u Velhartic na Šumavě naproti tamějšímu zámku. Škoda přesáhla milion korun a lesníci s hasiči se tam až do příštího týdne střídají v denní i noční stráži. Většině z požárů se přitom dalo předejít, protože nejčastější příčinou byla nedbalost.

„Pokud je horko a delší dobu neprší, navíc fouká vítr, požár může způsobit třeba odhozený nedopalek cigarety, skleněný střep i turistický vařič. Je sice bezpečnější než otevřené ohniště, ale les zapálí přímý plamen i sálavé teplo pod ním. Při nešikovné manipulaci pak stačí několik sekund. Oheň se rychle povrchově rozšíří a dostane do kořenů,“ upozorňuje vedoucí Oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany Lesů ČR Jiří Smetana.

Lesníci ze státního podniku teď drží každodenní pozemní hlídky a porosty monitorují i drony.

„Na plochách obnovených po kalamitě necháváme volné průseky bez dřevin. Tyto izolační pásy rozdělují komplex lesa na menší celky a snadno se pak do nich dostane při požáru technika. Voda se dá případně při požáru čerpat z desítek vodních nádrží, které v lesích i s tímto záměrem stavíme a obnovujeme. A od srpna začínáme testovat v provozu nový preventivní přípravek, který neslouží k hašení, ale zamezuje šíření ohně třeba při pálení klestu nebo vznícení strojů během opravy či údržby,“ popisuje opatření Lesů ČR výrobně-technický ředitel Libor Strakoš.

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foto - Jouklová Eva
Eva Jouklová
Autorka je tisková mluvčí Lesů ČR.
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IB

Ivan Brezina

31.7.2026 13:43
Článek je naprosto nesmyslný a pokrytecky. Lesy ČR na mnoha místech dlouhodobě trpí ilegální rekreační objekty včetně táboření a rozdělávání ohňů, čímž samy výrazně přispívají k riziku požáru. S paní Jouklovou jsem to osobně několikrát probíral, ale nezměnilo se nic. A teď tady brečí, že se Lesy ČR bojí vařičů? Neopomenu ji zmínit ve velkém materiálu o tom, jak Lesy ČR tolerují porušování zákona.
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