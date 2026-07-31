Požár nemusí způsobit jen přímý oheň, stačí rozpálený turistický vařič
Počátkem tohoto týdne se podařilo uhasit třídenní požár více než dvou hektarů lesa ve skalnatém svahu v Borku u Velhartic na Šumavě naproti tamějšímu zámku. Škoda přesáhla milion korun a lesníci s hasiči se tam až do příštího týdne střídají v denní i noční stráži. Většině z požárů se přitom dalo předejít, protože nejčastější příčinou byla nedbalost.
„Pokud je horko a delší dobu neprší, navíc fouká vítr, požár může způsobit třeba odhozený nedopalek cigarety, skleněný střep i turistický vařič. Je sice bezpečnější než otevřené ohniště, ale les zapálí přímý plamen i sálavé teplo pod ním. Při nešikovné manipulaci pak stačí několik sekund. Oheň se rychle povrchově rozšíří a dostane do kořenů,“ upozorňuje vedoucí Oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany Lesů ČR Jiří Smetana.
Lesníci ze státního podniku teď drží každodenní pozemní hlídky a porosty monitorují i drony.
„Na plochách obnovených po kalamitě necháváme volné průseky bez dřevin. Tyto izolační pásy rozdělují komplex lesa na menší celky a snadno se pak do nich dostane při požáru technika. Voda se dá případně při požáru čerpat z desítek vodních nádrží, které v lesích i s tímto záměrem stavíme a obnovujeme. A od srpna začínáme testovat v provozu nový preventivní přípravek, který neslouží k hašení, ale zamezuje šíření ohně třeba při pálení klestu nebo vznícení strojů během opravy či údržby,“ popisuje opatření Lesů ČR výrobně-technický ředitel Libor Strakoš.
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