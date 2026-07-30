Letošní sucho už výrazně snížilo průtoky a hladiny nádrží v povodí Moravy a Dyje
Na 16 z 18 míst také dosud napršelo výrazně méně než červencový průměr. Mnohde se jedná o citelně méně než polovinu průměrného úhrnu. Červenec s červnem přitom patří k nejdeštivějším měsícům. "Srážky jsou velmi nerovnoměrné. V Kroměříži a v okolí nádrže Opatovice již dlouhodobého červencového průměru dosáhly nebo jej překročily. Jde však o místní výjimky ovlivněné zejména bouřkami," řekl generální ředitel David Fína.
Kvůli tomu už významně poklesla hladina řady přehrad, které dotují vodou toky pod sebou. V tomto týdnu je například Vranovská přehrada naplněná jen z 58 procent, přičemž v roce 2018 byla naplněná ze tří čtvrtin. Povodí Dyje patří k nejohroženějším a podle vědeckých modelů dlouhodobě vysychá. I proto se připravují projekty na dotování vodou z Dunaje pomocí umělého kanálu. Vranovu odpovídá i naplněnost Novomlýnských nádraží, ty jsou nyní na 71 procentech, před osmi lety byly na 83 procentech. Navíc se v nich ve velkém namnožily sinice a vědci otevřeli debatu, jak naložit s dolní a střední nádrží a zda je úplně nevypustit.
Hůře než před osmi lety je na tom i Hubenovská přehrada jako zdroj pitné vody pro Jihlavu. Aktuálně je naplněná z 69 procent, v roce 2018 to bylo 76 procent. Vírská přehrada na Svratce, odkud teče voda především do Brna, ale i dalších obcí, má zásobní prostor zaplněný z 63 procent, před osmi lety to bylo 60 procent.
Krátkodobá předpověď naději na zlepšení stavu nedává. I měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že sucho bude pokračovat. Množství srážek by dál mělo být podprůměrné či průměrné.
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