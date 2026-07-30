https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/letosni-sucho-uz-vyrazne-snizilo-prutoky-a-hladiny-nadrzi-v-povodi-moravy-a-dyje
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Letošní sucho už výrazně snížilo průtoky a hladiny nádrží v povodí Moravy a Dyje

30.7.2026 20:27 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Katsujiro Maekawa / Flickr
Letošní sucho se výrazně podepisuje na množství povrchové vody v povodí Moravy a povodí Dyje. Důležité vodárenské nádrže jsou na tom podobně či hůř než ve velmi suchém roce 2018. V povrchových tocích je 13 až 58 procent obvyklého množství vody, vyplývá z deseti hodnocených vodoměrných profilů. Bouřky pomáhají situaci jen lokálně a krátkodobě, zásadní plošné zlepšení lze čekat, až přijdou trvalejší a plošné srážky, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
 
Na sedmi z deseti vodoměrných profilů není ani třetina průměrného červencového průtoku. Jako extrémní případ Povodí Moravy vypíchlo profil Olomouc-Nové Sady. Moravou tam aktuálně protéká pouze 4,9 metru krychlových za vteřinu, stejnou řekou ve Strážnici 10,5 metru krychlových. V Olomouci se jedná o nejnižší průtok za několik desetiletí, ve Strážnici byly dva horší roky za dobu měření. "Na Svratce v Dalečíně protéká třetí nejnižší množství vody za 40 let, ve Veverské Bítýšce druhé nejnižší množství," uvedla Kučerová.

Na 16 z 18 míst také dosud napršelo výrazně méně než červencový průměr. Mnohde se jedná o citelně méně než polovinu průměrného úhrnu. Červenec s červnem přitom patří k nejdeštivějším měsícům. "Srážky jsou velmi nerovnoměrné. V Kroměříži a v okolí nádrže Opatovice již dlouhodobého červencového průměru dosáhly nebo jej překročily. Jde však o místní výjimky ovlivněné zejména bouřkami," řekl generální ředitel David Fína.

Kvůli tomu už významně poklesla hladina řady přehrad, které dotují vodou toky pod sebou. V tomto týdnu je například Vranovská přehrada naplněná jen z 58 procent, přičemž v roce 2018 byla naplněná ze tří čtvrtin. Povodí Dyje patří k nejohroženějším a podle vědeckých modelů dlouhodobě vysychá. I proto se připravují projekty na dotování vodou z Dunaje pomocí umělého kanálu. Vranovu odpovídá i naplněnost Novomlýnských nádraží, ty jsou nyní na 71 procentech, před osmi lety byly na 83 procentech. Navíc se v nich ve velkém namnožily sinice a vědci otevřeli debatu, jak naložit s dolní a střední nádrží a zda je úplně nevypustit.

Hůře než před osmi lety je na tom i Hubenovská přehrada jako zdroj pitné vody pro Jihlavu. Aktuálně je naplněná z 69 procent, v roce 2018 to bylo 76 procent. Vírská přehrada na Svratce, odkud teče voda především do Brna, ale i dalších obcí, má zásobní prostor zaplněný z 63 procent, před osmi lety to bylo 60 procent.

Krátkodobá předpověď naději na zlepšení stavu nedává. I měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že sucho bude pokračovat. Množství srážek by dál mělo být podprůměrné či průměrné.

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