Rybářství Litomyšl kvůli suchu muselo slovit několik rybníků
Podle něj je výrazný nedostatek vody vidět například na Svitavském rybníku, kde hladina klesla o více než metr oproti běžnému stavu. Ještě horší situace je podle něj na svitavské Rosničce, kde může chybět až kolem dvou metrů vody.
"U většiny rybníků už v současnosti nepřitéká žádná voda. Když se voda nevyměňuje, postupně se zhoršují podmínky v rybníce. Usazují se tam různé látky, může docházet ke zhoršení kvality vody a při vysokých teplotách také ke kyslíkovým deficitům. Na konci června, kdy byly teploty v rybnících až 29 stupňů, jsme měli nasazenou prakticky veškerou aeraci, kterou máme," řekl ředitel.
Sucho podle něj ovlivňuje i hospodaření s rybami. "Čím je menší objem vody v rybníku, tím mohou být menší přírůstky ryb. Musí se také více regulovat přikrmování, protože při vyšším množství krmiva ryby spotřebují více kyslíku. V období velkých veder jsme proto někdy nepřikrmovali, abychom nezvyšovali riziko kyslíkových problémů," uvedl.
Rybářství spravuje zhruba 220 rybníků o rozloze 1100 hektarů. Červencové deště trochu pomohly, ale výraznou změnu nepřinesly. "Déšť je pro nás teď zásadní. Už v polovině roku jsme měli výrazný srážkový deficit, pohybovali jsme se zhruba na polovině běžných srážek. Některé prameny a drobné přítoky z lesů nebo luk už také vyschly," dodal.
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