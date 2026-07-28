https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rybarstvi-litomysl-kvuli-suchu-muselo-slovit-nekolik-rybniku
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Rybářství Litomyšl kvůli suchu muselo slovit několik rybníků

28.7.2026 10:40 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Capri23auto / Pixabay
Rybářství Litomyšl muselo kvůli dlouhodobému suchu a nedostatku vody předčasně slovit pět rybníků. U dalších vodních ploch hrozí, že při pokračujícím poklesu hladiny bude nutné rovněž přistoupit k výlovu. Letos je většina rybníků bez běžného přítoku vody, což situaci zhoršuje. ČTK to řekl ředitel Rybářství Litomyšl Michal Brychta.
 
"Další rybníky jsou na hraně a sledujeme jejich stav. Je jich okolo deseti. Pokud by hladina klesla na kritickou úroveň, nezbyde nám nic jiného než je slovit. Letos máme obrovský deficit vody. Většina rybníků je v takovém stavu, v jakém bývají obvykle až koncem srpna. Kvůli vysokým výparům a teplotám vody nad 23 stupňů může ubývat i kolem centimetru vody denně," řekl Brychta.

Podle něj je výrazný nedostatek vody vidět například na Svitavském rybníku, kde hladina klesla o více než metr oproti běžnému stavu. Ještě horší situace je podle něj na svitavské Rosničce, kde může chybět až kolem dvou metrů vody.

"U většiny rybníků už v současnosti nepřitéká žádná voda. Když se voda nevyměňuje, postupně se zhoršují podmínky v rybníce. Usazují se tam různé látky, může docházet ke zhoršení kvality vody a při vysokých teplotách také ke kyslíkovým deficitům. Na konci června, kdy byly teploty v rybnících až 29 stupňů, jsme měli nasazenou prakticky veškerou aeraci, kterou máme," řekl ředitel.

Sucho podle něj ovlivňuje i hospodaření s rybami. "Čím je menší objem vody v rybníku, tím mohou být menší přírůstky ryb. Musí se také více regulovat přikrmování, protože při vyšším množství krmiva ryby spotřebují více kyslíku. V období velkých veder jsme proto někdy nepřikrmovali, abychom nezvyšovali riziko kyslíkových problémů," uvedl.

Rybářství spravuje zhruba 220 rybníků o rozloze 1100 hektarů. Červencové deště trochu pomohly, ale výraznou změnu nepřinesly. "Déšť je pro nás teď zásadní. Už v polovině roku jsme měli výrazný srážkový deficit, pohybovali jsme se zhruba na polovině běžných srážek. Některé prameny a drobné přítoky z lesů nebo luk už také vyschly," dodal.

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