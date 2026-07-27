Ministerstvo zemědělství kvůli suchu obnoví dotace do vodárenské infrastruktury
27.7.2026 19:24 (ČTK)
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Navýšení celkové dotace podle ministerstva umožní podpořit větší počet projektů a urychlit výstavbu a opravy infrastruktury, která je pro zajištění dostupnosti pitné vody klíčová.
Podporu mohou získat obce zejména na výstavbu a zabezpečení skupinových vodovodů, vodárenských soustav, posílení vodních zdrojů, propojování vodárenských systémů a další opatření, která zlepší zásobování obyvatel pitnou vodou.
Sucho se letos v ČR projevuje velmi intenzivně už od začátku jara. Podle posledních dat projektu InterSucho se díky dešťům v polovině července téměř v celé republice částečně dosytila horní vrstva půdy do 40 centimetrů, hlubší vrstva půdy do jednoho metru ale zůstává vysušená.
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