https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-kvuli-suchu-obnovi-dotace-do-vodarenske-infrastruktury
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Ministerstvo zemědělství kvůli suchu obnoví dotace do vodárenské infrastruktury

27.7.2026 19:24 (ČTK)
Diskuse: 1
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Zdroj | Depositphotos
Ministerstvo zemědělství v reakci na dlouhodobé sucho obnoví dotace na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury kvůli zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Resort navýší původní částku dotace 1,1 miliardy korun o 400 milionů. Příjem žádostí obnoví v pondělí 3. srpna.
 
Obnovením dotace ministerstvo reaguje také na mimořádný zájem obcí a svazků obcí o podporu vodárenských projektů. "Zájem žadatelů významně převýšil původní finanční možnosti programu. Proto jsme se rozhodli alokaci navýšit a umožnit pokračování příjmu žádostí. Investice do vodárenské infrastruktury představují jedno z nejúčinnějších opatření proti dopadům sucha a klimatických změn," uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Navýšení celkové dotace podle ministerstva umožní podpořit větší počet projektů a urychlit výstavbu a opravy infrastruktury, která je pro zajištění dostupnosti pitné vody klíčová.

Podporu mohou získat obce zejména na výstavbu a zabezpečení skupinových vodovodů, vodárenských soustav, posílení vodních zdrojů, propojování vodárenských systémů a další opatření, která zlepší zásobování obyvatel pitnou vodou.

Sucho se letos v ČR projevuje velmi intenzivně už od začátku jara. Podle posledních dat projektu InterSucho se díky dešťům v polovině července téměř v celé republice částečně dosytila horní vrstva půdy do 40 centimetrů, hlubší vrstva půdy do jednoho metru ale zůstává vysušená.

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pp

pavel peregrin

28.7.2026 18:55
A pak dojde i na přehrady.
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