Jurečka: MŽP chystá zjednodušení povolování výstavby větrných elektráren

Pavel Hanzl 12.12.2022 12:38

ČR je asi na 180 místě na světě v délce a tím zbyrokratizování stavebního povolení na cokoliv. V tom se utápí naprosto gigantické množství peněz, pak se všichni diví, že vlastní byt je zcela mimo možnosti normálně pracujícího člověka. Navrhovaná novela, že by se vše řešilo centrálně, by to ještě výrazně zhoršilo.

Jediná reforma by byla, prostě 80% povinností, potvrzení, razítek a jiných pytlovin prostě zrušit bez náhrady.

Příklad: Stavebním musí na ouřad donést potvrzení od správců inž. sítí (kterých bylo asi 24, nevím jak dnes), že na jeho pozemku jde, nebo nejde jejich drot nebo roura.

Proč? Na co to ouředníkovi je? Stavební firma si to sama zjistí, bo za poškození jsou fest pálky.



