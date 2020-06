Jurečka: Na nejlepší půdě se nesmí stavět centra

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Böda

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

KDU-ČSL chce více chránit půdní fond, aby nebylo možné na nejlepší půdě stavět logistická či nákupní centra, ale pouze stavby ve veřejném zájmu, jako jsou například vysokorychlostní tratě. Na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny k problematice sucha to řekl předseda lidovců Marian Jurečka. Podá také návrh, aby meliorační soustavy byly do pěti let zmapovány a zaneseny do katastru nemovitostí.

"Jasně říkáme, že na nejlepší zemědělské půdě nebude možné stavět logistická centra, nákupní centra, průmyslové zóny. Bude možné využít půdu pouze pro stavby ve veřejném zájmu, které není možné vést jinudy, například vysokorychlostní trať," řekl Jurečka.

Další návrh lidoveckého předsedy se týká meliorace. Soustavy by podle něj měly být zaneseny do katastru nemovitostí. "Chceme, aby meliorace byly zmapovány a aby byly buďto zaslepeny, zrušeny, nebo využívány tak, aby neodváděly zbytečně vodu z půdy pryč," poznamenal. O věc by se podle něj měl starat Státní pozemkový úřad, aby nebyla k finanční tíži vlastníků půdy.

"Musíme si uvědomit, že v České republice máme 1,2 milionu hektarů půdy, která je meliorovaná. Půdy, ve které jsou trubky a když prší, následně voda trubkami odtéká do potoků, řek a odtéká z České republiky," uvedl Jurečka.

Připomněl také, že KDU-ČSL loni navrhovala ústavní ochranu vody a půdy, vláda ale její návrh odmítla. Lidovci sepsali petici a posbírali více než 20.000 podpisů.

reklama