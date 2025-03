Sněmovní výbor podpořil zmírnění požadavků na zprávy o udržitelnosti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | pressmaster / Depositphotos

Sněmovní rozpočtový výbor dnes podpořil zmírnění požadavků na firmy ohledně zpracovávání zpráv o udržitelnosti. S návrhem, který je součástí návrhu zákona o účetnictví, souhlasili poslanci napříč politickým spektrem, podle nich původně navrhovaná pravidla představovala nadměrnou byrokratickou zátěž. Poslanci na výboru zároveň hovořili o potřebě uvolnit pravidla pro takzvané ESG zprávy i na úrovni celé Evropské unie.Zmírnění požadavků na udržitelnost navrhl poslanec Vojtěch Munzar (ODS). Návrh zdůvodnil tím, že Evropská unie už nyní jedná o zmírnění pravidel, zejména o dvouletém odkladu jejich účinnosti. Původní návrh zákona o účetnictví ale vznikl ještě před projednáváním současného evropského balíčku, takže obsahoval přísnější pravidla. Ponechání původní úpravy by podle Munzara vedlo k tomu, že by české firmy musely plnit náročné administrativní požadavky dříve než jejich evropští konkurenti. Navíc by se povinnost vztahovala i na některé podniky, které by změna evropských pravidel mohla zcela zbavit povinnosti předkládat ESG zprávy.

Zmírnění pravidel podpořilo i opoziční hnutí ANO. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová označila ESG zprávy za "brutální zelenou byrokracii". Podle ní je uvolnění národních pravidel prvním krokem a Česko musí v EU tlačit na to, aby se povinnost předkládat tyto zprávy zcela zrušila.

Rozhodnutí poslanců uvítal Ladislav Minčič z Hospodářské komory. Upozornil, že čeští podnikatelé se k povinnému zpracovávání zpráv o udržitelnosti od počátku stavěli rezervovaně. Komora podle něj doufá, že se na evropské úrovni pravidla dál rozvolní.

Účelem zprávy o udržitelnosti má být podle zákona poskytnutí informace potřebné k pochopení dopadů činnosti účetní jednotky na udržitelnost a k pochopení vlivu udržitelnosti na vývoj, výkonnost a postavení účetní jednotky. Udržitelnosti se pak budou týkat záležitosti ohledně životního prostředí, sociálních věcí, dodržování lidských práv nebo boje proti korupci.

Rozpočtový výbor dnes rovněž podpořil Munzarův návrh na zvýšení limitů, při kterých musí firmy povinně provádět audit. Nově by se výše tržeb měla zvýšit trojnásobně na 240 milionů korun, hodnota aktiv rovněž trojnásobně na 120 milionů korun. Návrh podpořilo i ministerstvo financí, podle něj je zvýšení limitů na místě s ohledem na to, že se neměnily více než 15 let a neodráží vývoj cenové hladiny v zemi.

