https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/k-invaznim-druhum-pribyl-jelen-sika-ci-srsen-mandarinska-nesmi-se-dovazet-do-eu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

K invazním druhům přibyl jelen sika či sršeň mandarínská. Nesmí se dovážet do EU

7.8.2025 15:06 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Lilly M / Wikimedia Commons
Na evropském seznamu invazních nepůvodních druhů přibylo 16 zvířat, která se nově nesmí dovážet do Evropské unie. Jedná se například o jelena siku či sršeň mandarínskou, dále jsou na seznamu nově i některé druhy ptáků, ryb a korýšů. Rozšíření seznamu vyplývá z nařízení Evropské komise, které dnes vstoupilo v platnost. ČTK o tom informovala Státní veterinární správa (SVS). Aktualizovaný seznam obsahuje celkem 62 živočišných druhů.
 
Na seznam přibyl například jelen sika, sršeň mandarínská, pták bulbul červenouchý, pták majna chocholatá, ryba piskoř nebo hvězdice amurská. Evropská komise s prodlouženou platností o dva roky zařadila na seznam také bobra kanadského a norka amerického, zákaz dovozu u nich začne platit v srpnu roku 2027.

Zda nejsou živočichové z uvedeného seznamu dováženi do ČR kontroluje mimo jiné pohraniční veterinární stanice Praha–Ruzyně. V případě, že pohraniční veterinární kontrola odhalí druhy ze seznamu, nepropustí je do ČR. Výjimka může být udělena pouze na základě speciálního povolení, uvedla veterinární správa.

Za invazivní nepůvodní druh považují veterináři takové zvíře, jehož zavlečení, vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a ekosystémové služby nebo na ně má nepříznivý dopad. Proto se nesmí na území EU záměrně dovážet a zakázaný je také převoz, chov, uvádění na trh nebo vypouštění do životního prostředí.

Seznam invazních nepůvodních druhů, které představují ohrožení biologické rozmanitosti v Evropě, byl přijat v červenci roku 2016. Následně byl aktualizován v letech 2017, 2019 a 2022. V letošním roce se jedná o čtvrtou změnu.

Rozšířené invazivní rostliny a zvířata ohrožují původní druhy a podle ochránců přírody dokáží měnit celá stanoviště a škodí také lidem. Plevel bolševník například způsobuje popáleniny a pyl ambrózie může vyvolat alergickou reakci.

Podle ochránců lze další dopad invazivních druhů pozorovat například na račím moru, který do Česka zavlekl nepůvodní druh raka ze Severní Ameriky. V jeho důsledku uhynuli raci v některých řekách. Škody způsobené invazivními druhy odhadl Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR už dříve na vyšší desítky milionů korun za rok.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Čalounice jerlínová (Megachile sculpturalis) Foto: CARC – Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu Co víme o nové včele v Česku - čalounici jerlínové? Rak pruhovaný Foto: Ansgar Gruber Flickr Rekordní počet zaznamenaných druhů i unikátní nálezy. Takový byl čtvrtý ročník mapování Biosmršť Včela čalounice rodu Megachile sculpturalis Foto: Puddin Tain Flickr Na jižní Moravě se poprvé objevila nepůvodní včela z Asie

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Intersucho: Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha

Mury v Beskydech a Jeseníkách v září 2024: extrémní srážky spustily desítky proudů bahna a kamenů

Diskuse: 11

Rybáři budou demonstrovat u vodní elektrárny Nové Mlýny za její odstavování

Diskuse: 38

Mělník nechce, aby loď se zařízením spalujícím odpad byla provozovaná ve městě

Diskuse: 13

Matěj Pomahač: Co se děje s počasím? O klimaticky rozmarném létu

Diskuse: 38

Požár v západní Kanadě podle hasičů způsobil pták, který upustil svou kořist

Diskuse: 8

Martin Pýcha: Jak velká je závislost českých zemědělců na dotacích a co to pro nás do budoucna znamená?

Diskuse: 62
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist