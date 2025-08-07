K invazním druhům přibyl jelen sika či sršeň mandarínská. Nesmí se dovážet do EU
Zda nejsou živočichové z uvedeného seznamu dováženi do ČR kontroluje mimo jiné pohraniční veterinární stanice Praha–Ruzyně. V případě, že pohraniční veterinární kontrola odhalí druhy ze seznamu, nepropustí je do ČR. Výjimka může být udělena pouze na základě speciálního povolení, uvedla veterinární správa.
Za invazivní nepůvodní druh považují veterináři takové zvíře, jehož zavlečení, vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a ekosystémové služby nebo na ně má nepříznivý dopad. Proto se nesmí na území EU záměrně dovážet a zakázaný je také převoz, chov, uvádění na trh nebo vypouštění do životního prostředí.
Seznam invazních nepůvodních druhů, které představují ohrožení biologické rozmanitosti v Evropě, byl přijat v červenci roku 2016. Následně byl aktualizován v letech 2017, 2019 a 2022. V letošním roce se jedná o čtvrtou změnu.
Rozšířené invazivní rostliny a zvířata ohrožují původní druhy a podle ochránců přírody dokáží měnit celá stanoviště a škodí také lidem. Plevel bolševník například způsobuje popáleniny a pyl ambrózie může vyvolat alergickou reakci.
Podle ochránců lze další dopad invazivních druhů pozorovat například na račím moru, který do Česka zavlekl nepůvodní druh raka ze Severní Ameriky. V jeho důsledku uhynuli raci v některých řekách. Škody způsobené invazivními druhy odhadl Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR už dříve na vyšší desítky milionů korun za rok.
