Kaloni letos v olomoucké zoo přivedli na svět rekordních počet mláďat

Kaloni v pavilonu netopýrů zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce letos přivedli na svět 16 mláďat, což je nejvyšší počet za celou dobu existence tohoto pavilonu, sdělila mluvčí zoo Iveta Gronská. Kaloň je zapsán na seznamu ohrožených endemických druhů a zařazen do několika mezinárodních záchovných programů.

"Mláďata kaloně už poletují volně. Některá s takovým nadšením ze života, že to kolikrát vypadá, že nevyberou zatáčku a dojde k bližšímu setkání s návštěvníky. Menší mláďata se drží prozatím matek, které o ně do jejich dvou až tří měsíců věku pečují. A do toho běhají klokánci, se kterými je pojí poklidné soužití," uvedla zooložka Jitka Vokurková.

Olomoucká zoo chová kaloně rodriguezské od roku 1999. Narodilo se v ní zatím 205 jedinců. V pavilonu, ve kterém se návštěvníci procházejí mezi poletujícími netopýry, panuje obrácený světelný režim. Přes den je v něm tma. "Je to z toho důvodu, aby návštěvníci měli možnost spatřit kaloně aktivní. Večer se v pavilonu rozsvítí a kaloni se uchýlí k odpočinku," uvedla Gronská.

Původní domovinou kaloně je ostrov Rodriguez v Indickém oceánu, na němž obývá tropické lesy. V 70. letech minulého století klesly stavy kaloňů rodriguezských v důsledku tajfunu na pouhých 70 jedinců a jejich populace byla takřka vyhubena. "Díky intenzivní ochraně se podařilo kaloně rozmnožit a dnes jejich populace čítá až 20 000 jedinců.Významný podíl na tom má Zoo Jersey, založená známým zoologem a spisovatelem Geraldem Durrellem, který tehdy odchytl několik posledních volně žijících kaloňů a založil zde úspěšný chov," řekla Gronská. Všichni kaloni v zoologických zahradách jsou majetkem ostrova Mauricius a chovatelům jsou pouze zapůjčeni.

