Kamiony s odpadem z letadel a větrníků opustí Jiříkov, zamíří do Německa.

Kamiony s nelegálním odpadem z vyřazených letadel a nefunkčních větrných elektráren, které jsou druhý týden odstavené v Jiříkově na Bruntálsku, obec dnes opustí. Odjet měly po poledni. Na jejich návratu do Německa se domluvilo ministerstvo životního prostředí s německou stranou. ČTK to řekly starostka Barbora Šišková (Jiná volba) a mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. Potvrdil to i Stanislav Kraus, jenž zastupuje společnost Calves Group, které areál se skládkou patří. Už vyložený odpad na místě ale zůstane."Máme informaci i od celní správy, že by se pět odstavených kamionů dnes mělo dát do pohybu. Přesný čas nevíme. Bude záležet na tom, jak rychle se podaří vozidla, která jsou zapadaná sněhem, vyprostit. Celní správa je bude doprovázet na hranice s Německem," řekla Krejčí. Dodala, že rychlý návrat odpadu do místa jeho vzniku v Německu umožnila dohoda ministerstva s německou stranou. "Ta potvrdila, že i podle jejich posouzení je podezření na nelegální přepravu odpadů oprávněné. Spediční firma tak dostala svolení obou zemí, aby mohly kamiony odjet," řekla.

Starostka Šišková, která na kauzu upozornila, ČTK řekla, že kamiony by měly z obce vyrazit po poledni. "Mám informace, že celní správa už je na cestě," řekla.

Návrat se zatím týká jen nelegálního odpadu v kamionech. Velké množství ho ale zůstává v areálu. Odbor životního prostření Městského úřadu Rýmařov nařídil jeho odklizení. Lhůta vypršela v úterý. Kraus ČTK řekl, že by se tak mělo stát v nejbližších dnech. Umístit jej firma chce na vybranou skládku. Návrat do Německa by byl podle něj složitý.

S tím ale nesouhlasí MŽP. "Česká inspekce životního prostředí zjišťuje původ uloženého odpadu. Pokud se potvrdí, že také pochází z Německa, budeme trvat na jeho odvozu tam," doplnila Krejčí.

První kamion s odpadem dorazil do Jiříkova v noci z 12. na 13. prosince. Náklad se podařilo vyložit. Další kamiony přijely v noci na 8. ledna. Tuto zásilku se už podařilo zastavit a kamiony nyní stojí zablokované na území obce.

Z dokladů od řidičů podle úřadů vyplynulo, že odpad pochází z Německa. Od tamní společnosti Roth International ho převzala ostravská firma Piroplastik. Areál, kam jej převáží, vlastní společnost Calves Group. Roth International se podle serveru iDNES věnuje recyklaci vyřazených letadel. "V Česku děláme recyklaci vyřazených letadel,“ řekla serveru telefonní operátorka. Její nadřízený pochybení odmítl. "Tato nařčení nejsou pravdivá. V našem týmu děláme všechno legální cestou. V České republice letadla nerecyklujeme, ale pouze demontujeme," uvedl.

