Kanada sníží cla na čínské elektromobily, Čína na zemědělské produkty z Kanady

19.1.2026 00:47 | PEKING (ČTK)
Foto | ChinaImages / Depositphotos
Kanada sníží cla na dovoz elektromobilů z Číny výměnou za to, že Čína sníží cla na dovoz vybraných zemědělských produktů z Kanady. V Pekingu to po dvoudenních rozhovorech s čínskými představiteli oznámil kanadský premiér Mark Carney. Ten je prvním předsedou kanadské vlády na návštěvě Číny od roku 2017, uvedla agentura Reuters. Kanada tak u cel volí jinou cestu než Spojené státy, její klíčový obchodní partner.
 
Kanada zpočátku umožní dovoz až 49 000 elektromobilů z Číny při clu 6,1 procenta podle doložky nejvyšších výhod. Carney ale neupřesnil, k jakému časovému úseku se tento počet vztahuje. Předchozí kanadský premiér Justin Trudeau v roce 2024 zatížil dovoz elektromobilů z Číny 100procentním clem, podobné opatření ve vztahu k Číně předtím zavedly také Spojené státy. Čína v roce 2023 vyvezla do Kanady 41 678 elektromobilů.

Čína podle Carneyho od 1. března sníží clo na kanadská řepková semena na 15 procent. "Tato změna představuje významný pokles proti současným kombinovaným úrovním cel ve výši 84 procent,“ uvedl Carney. Dodal, že Čína pro Kanadu představuje trh s řepkovým semenem v hodnotě čtyř miliard dolarů (přes 83 miliard Kč).

Kanada rovněž očekává, že Čína od března zruší diskriminační cla na řepkovou mouku, humry, kraby a hrách, a že toto opatření zůstane v platnosti minimálně do konce roku. Dohody mají otevřít kanadským farmářům, rybářům a zpracovatelům potravin zakázky v hodnotě téměř tří miliard dolarů.

Premiér označil dvoudenní rozhovory uskutečněné minulý týden za historické a produktivní. Uvedl, že nové vztahy posílí spolupráci v oblastech zemědělství, energetiky a financí. "Musíme porozumět rozdílům mezi Kanadou a dalšími zeměmi a soustředit se na oblasti, kde naše zájmy splývají,“ řekl Carney.

Šéf kanadské vlády také zdůraznil, že dohoda o elektromobilech může přilákat čínské investice do kanadského automobilového průmyslu, vytvořit pracovní místa a urychlit přechod Kanady k uhlíkové neutralitě. "Toto ujednání představuje návrat na úroveň před obchodními spory z poslední doby, ale v rámci dohody, která slibuje více pro Kanaďany,“ uvedl premiér.

Carney označil Čínu za předvídatelnějšího a spolehlivějšího partnera než Spojené státy, jejichž politika za nynějšího prezidenta Donalda Trumpa vedla k obchodním neshodám. Kanada se podle něj soustředí na diverzifikaci ekonomiky a menší závislost na Spojených státech.

Pražská EVVOluce

