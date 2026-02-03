Kanadský mořský park plánuje prodat běluhy do USA, hrozil jejich utracením
Bývalý ošetřovatel v Marinelandu Phil Demers uvedl, že park chce běluhy prodat několika zařízením ve Spojených státech. Mluvčí kanadského ministerstva rybolovu Ira Khedkarová agentuře AFP potvrdila, že zástupci mořského parku se setkali se zástupci vlády.
Na konci roku 2025 požádal kanadský mořský park úřady o povolení k vývozu svých posledních kytovců do zábavního parku Chimelong Ocean Kingdom v Číně. Ottawa však tento návrh zamítla, aby zabránila dalšímu využívání běluh pro zábavu. Po tomto zamítnutí Marineland oznámil, že již nemá dostatek prostředků na péči o zvířata, a pohrozil jejich utracením, což vyvolalo pobouření.
Ještě dlouho před svým uzavřením byl park terčem kritiky ochránců zvířat, protože od roku 2019 v něm podle údajů agentury Canadian Press uhynulo dvacet zvířat, z toho 19 běluh. Park tvrdí, že šlo o přirozenou smrt, ale ontarijské orgány zařízení už pět let vyšetřují kvůli možnému týrání zvířat. Marineland, který zahájil provoz v roce 1961, se stal opakovaně terčem kritiky od ochránců přírody, podle nichž tu žijí živočichové v nevyhovujících prostorách, v nekvalitní vodě a ošetřovatelé je týrají.
Běluhy severní jsou typické svou bílou barvou a kulovitým čelem. Mohou dorůst do délky až sedmi metrů a žít 30 až 40 let. Díky tlusté vrstvě tuku je běluha velmi odolná vůči nízkým teplotám arktických a subarktických vod kolem polárního kruhu, kde přirozeně žije. Běluhy obvykle obývají studené pobřežní vody, ústí řek i zátoky kolem Aljašky, Kanady, Grónska a Ruska.
