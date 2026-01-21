Běluha severní byla po 40 letech opět spatřena u nizozemského pobřeží
Díky tlusté vrstvě tuku je běluha velmi odolná vůči mrazu arktických a subarktických vod kolem polárního kruhu, kde přirozeně žije. Tato zvířata se obvykle nevyskytují dále na jih než v severním Norsku. Proč se tato konkrétní běluha vydala do Severního moře, zůstává záhadou.
Před více než 60 lety byl tento druh velryby spatřen také v Německu, kde plavala v řece Rýn a dorazila až do města Bonn. Běluha přezdívaná Moby Dick si tehdy nakonec sama našla cestu zpět na volné moře.
V roce 2022 se podobný příběh stal také ve Francii, kde běluha severní uvízla v Seině. Veterináři ji však kvůli špatnému zdravotnímu stavu museli utratit.
Běluhy severní jsou typické svou bílou barvou a kulovitým čelem. Mohou dorůst do délky až sedmi metrů a žít 30 až 40 let.
