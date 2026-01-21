https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/beluha-severni-byla-po-40-letech-opet-spatrena-u-nizozemskeho-pobrezi
Běluha severní byla po 40 letech opět spatřena u nizozemského pobřeží

21.1.2026 01:06 | AMSTERDAM (ČTK)
U severního pobřeží Nizozemska byla spatřena běluha severní, informuje agentura DPA. Zvíře naposledy vyfotili poblíž vesnice Callantsoog asi 50 kilometrů severně od Amsterodamu a podle informačního a záchranného centra SOS Dolfijn se zdá v dobrém zdravotním stavu. Mořského savce poprvé spatřili příslušníci pobřežní stráže minulý víkend.
 
Běluhy obvykle obývají studené pobřežní vody, ústí řek i zátoky kolem Aljašky, Kanady, Grónska a Ruska. Poslední výskyt tohoto kytovce v Nizozemsku byl zaznamenán před více než 40 lety, v roce 1984 u pobřeží jihozápadní provincie Zeeland.

Díky tlusté vrstvě tuku je běluha velmi odolná vůči mrazu arktických a subarktických vod kolem polárního kruhu, kde přirozeně žije. Tato zvířata se obvykle nevyskytují dále na jih než v severním Norsku. Proč se tato konkrétní běluha vydala do Severního moře, zůstává záhadou.

Před více než 60 lety byl tento druh velryby spatřen také v Německu, kde plavala v řece Rýn a dorazila až do města Bonn. Běluha přezdívaná Moby Dick si tehdy nakonec sama našla cestu zpět na volné moře.

V roce 2022 se podobný příběh stal také ve Francii, kde běluha severní uvízla v Seině. Veterináři ji však kvůli špatnému zdravotnímu stavu museli utratit.

Běluhy severní jsou typické svou bílou barvou a kulovitým čelem. Mohou dorůst do délky až sedmi metrů a žít 30 až 40 let.

