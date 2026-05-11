Kapacita obnovitelných zdrojů energie v Evropě vzroste o 450 procent, uvádí analýza
11.5.2026 12:40 | LONDÝN (ČTK)
Podle autorů analýzy dosáhla evropská kapacita sdílených obnovitelných zdrojů energie loni 6,3 gigawattů (GW). Nejvíce se na ní podílely solární a úložné systémy, které tvořily více než 60 procent instalací. Očekává se, že do roku 2030 kapacita vzroste na přibližně 35 GW.
Jako nejatraktivnější region pro tyto projekty bylo kvůli vyšší očekávané návratnosti investic hodnoceno Německo. Za ním následuje Británie a Bulharsko.
RV
Richard Vacek11.5.2026 13:00
Kolik mařičů energie bude potřeba když bude foukat nebo svítit slunce? Vždyť už teď za tu nadbytečnou elektřinu nabízejí peníze jen aby se jí zbavili.Odpovědět
A naopak to vůbec neřeší sezónní potřebu v zimě za bezvětří.
