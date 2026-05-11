Kapacita obnovitelných zdrojů energie v Evropě vzroste o 450 procent, uvádí analýza

11.5.2026 12:40 | LONDÝN (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Kapacita společných obnovitelných zdrojů energie a baterií v Evropě vzroste do roku 2030 o více než 450 procent. Nejatraktivnější zemí pro výstavbu projektů bude Německo. Podle agentury Reuters to zjistila analýza společnosti Aurora Energy Research.

 
Projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrné a solární elektrárny, jsou v Evropě stále častěji realizované společně s akumulátory. To producentům umožňuje energii ukládat, místo aby ji prodávali se ztrátou v případě přebytku v síti. Dodat ji tedy mohou až ve chvíli, kdy se ceny zotaví.

Podle autorů analýzy dosáhla evropská kapacita sdílených obnovitelných zdrojů energie loni 6,3 gigawattů (GW). Nejvíce se na ní podílely solární a úložné systémy, které tvořily více než 60 procent instalací. Očekává se, že do roku 2030 kapacita vzroste na přibližně 35 GW.

Jako nejatraktivnější region pro tyto projekty bylo kvůli vyšší očekávané návratnosti investic hodnoceno Německo. Za ním následuje Británie a Bulharsko.

RV

Richard Vacek

11.5.2026 13:00
Kolik mařičů energie bude potřeba když bude foukat nebo svítit slunce? Vždyť už teď za tu nadbytečnou elektřinu nabízejí peníze jen aby se jí zbavili.
A naopak to vůbec neřeší sezónní potřebu v zimě za bezvětří.
