Karibský ostrov Svatý Vincenc evakuuje obyvatele kvůli hrozícímu výbuchu sopky

Kvůli hrozícímu výbuchu sopky na karibském ostrově Svatý Vincenc nařídily úřady evakuaci obyvatelstva. Všichni lidé z ohrožené oblasti, takzvané červené zóny kolem vulkánu La Soufrière na severu ostrova, byly vyzváni, aby se okamžitě uchýlili do bezpečí. Podle agentury DPA to ve čtvrtek místního času oznámil premiér ostrovního státu Svatý Vincenc a Grenadiny Ralph Gonsalves.

Vědci na sopce zaznamenali podzemní otřesy, které podle nich naznačují, že se magma dere k povrchu, uvedlo centrum pro zkoumání zemětřesení na ostrově Trinidad. Vulkán navíc začal chrlit popel a páru, z čehož odborníci usuzují, že může každým okamžikem bez většího varování vybuchnout.

8th April, 2021

LA SOUFRIÈRE BULLETIN #49 APRIL 08, 2021 12:00 PM



1. The steaming/smoking at the La Soufriere Volcano has increased over the last few hours.



2. The alert level remains at Orange. @volcanodiscover @USGSVolcanoes #volcano pic.twitter.com/UpygxRfzS2