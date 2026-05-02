Karviná pokračuje v revitalizaci lesoparku Dubina, přibudou stromy i herní prvky
Aktuálně se pracuje na výstavbě nových chodníků a cest. Postupně v oblíbené rekreační lokalitě přibydou lavičky či herní prvky. Počítá se i s úpravou tamní lávky a na podzim s výsadbou nové zeleně.
V parku přibude 76 stromů, převážně domácích druhů. Půjde o 70 listnatých stromů a šest ovocných dřevin. Město chce území proměnit na městský park a lépe ho připravit na klimatické změny. Revitalizace má přispět k lepšímu zadržování vody a zkvalitnit zázemí pro odpočinek i pohyb.
„Lesopark Dubina je pro Karvinou důležitým místem odpočinku i setkávání. Chceme, aby odpovídal dnešním potřebám lidí a zároveň lépe reagoval na klimatické změny. Proto projekt zahrnuje nejen úpravy pro návštěvníky, ale i opatření, která pomohou udržet vodu v krajině. Je dobře, že práce pokračují podle plánu. Změny budou opravdu výrazné,“ uvedl primátor Jan Wolf (nestr.).
Náklady na proměnu lesoparku Dubina jsou bezmála 12,5 milionu korun. Město usiluje o získání dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace, která by mohla pokrýt až 85 procent nákladů.
