Olomouc revitalizuje Slavonínský svah, povede tam i cyklostezka
Lokalitu na vyvýšeném místě v okrajové části Olomouce vymezují ulice Na Stráni a Zolova, fort číslo XI, slavonínská zahrádkářská kolonie a dálnice. Území bylo zčásti zemědělsky využíváno. Poté, co zemědělské družstvo odstranilo silážní žlaby, zahradníci upravili dvě terasy na městských pozemcích a zatravnili je. Loni na podzim pak na Slavonínských svazích vysadili ovocné stromy.
"Vysazeno bylo 23 ovocných stromů - jabloní, hrušní a švestek. Další výsadby jsou plánovány v návaznosti na realizaci cyklostezky, která územím povede. Prozatím je však nutné ponechat dostatečný prostor pro její výstavbu," uvedla Helena Přibylová z odboru městské zeleně magistrátu. Město zároveň nechalo prověřit stav letitých topolů a plánuje jejich odborné ošetření.
V dalších etapách revitalizace území město počítá také s vybudováním výletiště na horní terase Slavonínského svahu. Autoři studie tam navrhují vysazení několika stromů a keřů a instalování dvou přístřešků s lavičkami. "V ploše jsou navrženy tři mělké terénní deprese jako dešťové zahrady, které mají zachytávat a zpomalovat odtok srážkových vod. Budou osázeny rostlinami snášejícími krátkodobé zamokření," dodala Škodová.
