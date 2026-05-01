Olomouc revitalizuje Slavonínský svah, povede tam i cyklostezka

1.5.2026 11:41 | OLOMOUC (ČTK)
Nový prostor pro procházky a odpočinek vznikl na rozsáhlém svahu ve Slavoníně na jihozápadním okraji Olomouce, který ještě před několika málo lety hyzdily skládky ukryté v náletové zeleni i místo pro ukládání čistírenských kalů. Město Slavonínský svah nechalo vyčistit a zatravnit, dolní terasa je osázená ovocnými stromy. V budoucnu tímto místem povede cyklostezka, sdělila Eva Škodová z Kanceláře architekta města.
 
Svah ve Slavoníně v uplynulých desítkách let prošel výraznými změnami. "Během posledních šedesáti let došlo k dynamickému vývoji v užívání lokality. Byly zde zakládány a později zase rušeny sady, stavěny a následně bourány zemědělské areály, rozorávány meze a vznikla zde i skládka zemin," uvedla Škodová. Město proto ze svých pozemků dalo odstranit betonové žlaby a nádrže na čistírenské kaly, stav ekologické zátěže tam odborníci prověřili pomocí několika sond.

Lokalitu na vyvýšeném místě v okrajové části Olomouce vymezují ulice Na Stráni a Zolova, fort číslo XI, slavonínská zahrádkářská kolonie a dálnice. Území bylo zčásti zemědělsky využíváno. Poté, co zemědělské družstvo odstranilo silážní žlaby, zahradníci upravili dvě terasy na městských pozemcích a zatravnili je. Loni na podzim pak na Slavonínských svazích vysadili ovocné stromy.

"Vysazeno bylo 23 ovocných stromů - jabloní, hrušní a švestek. Další výsadby jsou plánovány v návaznosti na realizaci cyklostezky, která územím povede. Prozatím je však nutné ponechat dostatečný prostor pro její výstavbu," uvedla Helena Přibylová z odboru městské zeleně magistrátu. Město zároveň nechalo prověřit stav letitých topolů a plánuje jejich odborné ošetření.

V dalších etapách revitalizace území město počítá také s vybudováním výletiště na horní terase Slavonínského svahu. Autoři studie tam navrhují vysazení několika stromů a keřů a instalování dvou přístřešků s lavičkami. "V ploše jsou navrženy tři mělké terénní deprese jako dešťové zahrady, které mají zachytávat a zpomalovat odtok srážkových vod. Budou osázeny rostlinami snášejícími krátkodobé zamokření," dodala Škodová.

