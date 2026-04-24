Liberec bude zjišťovat, v jakém stavu je alej promenádní Masarykovy ulice
V Masarykově ulici, která vede z horního centra do Lidových sadů, bylo na konci 19. století vysazeno stromořadí ve čtyřech řadách. Zůstaly z něj ale jen vnější lípy, vnitřní javory už tam nejsou. V dobrém stavu nejsou ani lípy. Kořenový systém většiny stromů v aleji, jež má na délku bezmála kilometr, poničily stavební stroje při rekonstrukci tramvajové trati téměř před 40 lety. V minulosti navíc lípy napadly agresivní dřevokazné houby a poškozovalo je i solení okolních komunikací.
O zásadnější obnově aleje se v Liberci mluví už skoro 15 let, zatím ale město nemá připravený žádný konkrétní plán. V minulosti kvůli úvahám o kácení a výsadbě nové aleje čelilo město kritice některých místních obyvatel. "Budeme se snažit udržovat alej co nejvíce v životném stavu. Je to citlivá situace jak pro občany, tak samozřejmě i pro alej, která v mnohých částech je ještě zdravá a není potřeba ji likvidovat," řekl náměstek. Už dříve odhadl, že obnova aleje by mohla začít někdy mezi lety 2028 až 2033 a že si vyžádá kolem 20 milionů korun.
Zatím nechává město z aleje odstraňovat jen nebezpečné a nestabilní stromy. Pokácet jich muselo kolem 50, několik dalších spadlo samo, nikoho nezranily. Zbývající stromy jsou pod zvýšeným každoročním dohledem ekologického odboru radnice. Tahové zkoušky se budou dělat po třech letech.
Dvě řady lip lemují jednu z nejhezčích libereckých ulic, která patří k šesti původním cestám, jež v době vzniku Liberce ústily na hlavní náměstí. Svoji současnou podobu získala Masarykova ulice v době největšího rozmachu města na přelomu 19. a 20. století. Je na ní takzvaný Zlatý kříž, což je křižovatka s architektonicky ojedinělým celkem, který tvoří bývalé lázně císaře Františka Josefa I., Severočeské muzeum a dětská poliklinika. Podél ulice je i kdysi slavné výstaviště. Alej také vybízí turisty k romantické procházce podél reprezentativních vil z centra města k zoo, botanické zahradě nebo Lidovým sadům.
