Ke stavbě hal u Modlan na Teplicku se znovu vyjádří veřejnost

Ke stavbě hal v průmyslové zóně u Modlan na Teplicku se opět může vyjádřit veřejnost. Stavět je chce společnost CTP Invest v rámci rozšíření areálu. Počítá se stavbou čtyř hal pro lehkou průmyslovou výrobu a sklady. Se záměrem nesouhlasili v září tehdejší radní Ústeckého kraje. Přepracovanou dokumentaci nyní předložil investor k posouzení znovu. ČTK to zjistila z úřední desky krajského úřadu.

CTP Invest v místě provozuje areál CTPark. Celková plocha území, o něž jde, je zhruba 284 000 metrů čtverečních a celková zastavěná plocha hal je zhruba 78 000 metrů čtverečních.

Navrhované rozšíření areálu CTPark se týká území průmyslové zóny Krupka, plochy rekultivované výsypky Kateřina. V jedné hale má být výroba a montáž plastových dílů pro automobilový průmysl, v další výroba loketních opěrek pro osobní automobily, ve třetí výroba antén a příslušenství a jeden objekt má sloužit jako distribuční sklad.

K původnímu záměru předloženému při posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) Modlany zaslaly krajskému úřadu negativní stanovisko. Nově předložená dokumentace se s námitkami dotčených orgánů státní správy a samospráv vypořádává. Podle obcí v okolí zóny by uskutečnění záměru znamenalo výrazný nárůst dopravy. Modlany se obávají, že by osobní auta jezdila přes obec. Situace by pak mohla podle místních samospráv výrazně zhoršit průjezd Teplicemi.

Vyjádřit se k přepracované dokumentaci zveřejněné na úřední desce krajského úřadu může každý do 23. prosince.

Druhým projektem v katastru Modlan je stavba hal v tzv. PH Parku. Záměr schválil krajský úřad těsně před říjnovými volbami. Proti stavbě železobetonových hal u Rtyně nad Bílinou v červnu na veřejném projednání záměru vystoupily desítky lidí z obcí na Teplicku. Záměr odmítají kvůli mimořádnému zásahu do orné půdy nejvyšší kvality. Závazné souhlasné stanovisko k řízení EIA je platné příštích sedm let. Úřad zároveň stanovil 21 podmínek, které musí být dodrženy.

Na území o rozloze 326.021 metrů čtverečních chce investor postavit šest objektů pro skladování a lehkou výrobu. Haly mají mít univerzální podobu, aby v nich případně bylo možné výrobu rychle změnit.

