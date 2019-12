Kladno zvyšuje poplatek za odpady, důvodem je růst nákladů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com Kladno zvyšuje poplatek za odpady. Obyvatelé po zdražení ročně zaplatí 780 korun, tedy o 180 korun více. / Ilustrační foto

Kladno zvyšuje poplatek za odpady. Obyvatelé po zdražení ročně zaplatí 780 korun, tedy o 180 korun více, rozhodli v pondělí zastupitelé. Městu v posledních letech vzrostly náklady na svoz odpadu. V příštích letech by také podle nové odpadové legislativy schválené vládou měl stoupnout i poplatek za skládkování.

Minulý rok byly náklady na odpady v Kladně více než 76 milionů, město vybralo prostřednictvím poplatků 35 milionů a obdrželo dalších sedm milionů korun za vytříděný odpad, z rozpočtu tedy doplácelo 34 milionů korun. Náklady spojené s odpadem nyní pro město činí v průměru kolem 1100 korun na obyvatele, v příštích letech tato částka bude stoupat.

"Město si nemůže dovolit dotovat z ostatních svých činností a příjmů odpady až tak moc," řekl kladenský primátor Dan Jiránek (ODS). Kladno naposledy zdražovalo poplatek za odpady v roce 2013. Neplatí se za děti do tří let a poplatek se netýká ani seniorů starších 70 let.

O zvýšení ročního poplatku za svoz odpadu ze 600 korun na 720 rozhodli minulý týden také rakovničtí zastupitelé.

