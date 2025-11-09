Klimatická konference OSN se koná symbolicky u brány do amazonského pralesa
Absenci USA ale může částečně nahradit Čína, která je největším světovým producentem skleníkových plynů a která slibuje do roku 2035 snížit své emise až o deset procent. Na summit před klimatickou konferencí poslala vicepremiéra Ting Süe-sianga a účast čínské delegace se očekává i na dalších jednáních v Belému. Čína má finanční zájem na pokračování zelené transformace, její průmysl dominuje výrobě klíčových nízkouhlíkových technologií, od solárních panelů až po baterie.
První iniciativou oznámenou na summitu před COP30 je program Tropical Forest Forever Facility (TFFF), jehož cílem je získat od států a soukromých investorů 125 miliard dolarů (asi 2,6 bilionu Kč) na ochranu tropických pralesů. Správcem fondu má být Světová banka a nejméně pětina prostředků má jít domorodým obyvatelům a místním komunitám v tropických pralesech.
Na letošní klimatické konferenci se podle brazilské vlády očekává největší počet domorodých obyvatel za tři dekády těchto akcí. Dorazí zástupci kmenů z brazilské Amazonie i okolních zemí. Někteří z nich na COP30 připluli po Amazonce a jejích přítocích přes celý kontinent a po cestě viděli dopady nelegální těžby na deštný prales. "Těžba fosilních paliv zpustošila naše území, celé komunity v tomto křehkém ekosystému zmizely a ty, co zůstaly, nemají z této těžby nic, zůstávají nejchudší v zemi," postěžoval si jeden člen kečuánského kmene z Ekvádoru.
Klimatické konference COP se konají už 30 let, ale teplota Země dál roste a extrémy počasí se zintenzivňují. Mnozí proto nyní doufají v méně slibů a více činů. Skeptický ale zůstává například panamský ministr životního prostředí Juan Carlos Navarro, který označil konference COP za pouhé "orgie byrokratů", kteří cestují po světě s obrovskou uhlíkovou stopou a nedosahují žádných výsledků.
Podle Světové meteorologické organizace (WMO) bude letošní rok pravděpodobně druhým nebo třetím nejteplejším od průmyslové revoluce. Posledních 11 let (2015-2025) bylo nejteplejších od začátku měření před 176 lety, přičemž roky 2023, 2024 a 2025 byly třemi nejteplejšími z nich. Skleníkové plyny v atmosféře, zejména CO2, dosáhly v roce 2024 opět rekordu a v roce 2025 dále rostly, uvedla WMO ve zprávě pro konferenci COP30.
Město Belém, které má asi 1,4 milionu obyvatel, je také přímo postiženo důsledky globálního oteplování. Stále častěji je postihováno silnými záplavami, jimiž nejvíce trpí lidé ve slumech, kde žije téměř polovina obyvatel Belému. Kvůli konferenci COP30 federální vláda s místními úřady v tomto městě opravila desítky ulic, vybudovala další sanitární infrastrukturu či rozšířila zelené plochy a cyklostezky a modernizovala místní přístavy a mezinárodní letiště. Mnozí ale vládu kritizují, že z vylepšené infrastruktury mají prospěch jen bohatší čtvrti.
Ještě začátkem letošního roku někteří pochybovali o tom, že se klimatická konference v Belému uskuteční. Pořádání COP30 vyhnalo totiž ceny ubytování do neuvěřitelných výšin a některé státy proto vyzývaly brazilskou vládu, aby konferenci přesunula jinam. Ta to ale odmítla a zvýšila kapacitu ubytování v Belému například i pronájmem dvou výletních lodí. Někteří účastníci budou spát také v kasárnách či školách nebo v bytech, jež pronajali obyvatelé Belému, kteří z města na dva týdny odjeli.
reklama