zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Klimatická změna ovlivňuje zdraví, uvedly v průzkumu dvě třetiny lidí

13.1.2026 19:53 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Kvůli častějším vlnám veder, zhoršujícímu se ovzduší nebo výskytu alergií a některých infekčních nemocí může klimatická změna podle dvou třetin Čechů ovlivňovat lidské zdraví. Třetina lidí současně uvedla, že to na sobě pocítila. Naopak polovina veřejnosti dopad klimatické změny na své zdraví nezaznamenala. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM, která ho provedla ve spolupráci s Klimatickou koalicí, sdružující dvacítku ekologických hnutí a společností jako třeba Děti Země, Arnika, Greenpeace nebo Hnutí Duha.
 
Z průzkumu rovněž vyplynulo, že většina lidí, konkrétně 58 procent, souhlasí s tvrzením, že neřešení změny klimatu zvyšuje kvůli zhoršenému životnímu prostředí zdravotní rizika také v Česku. Nesouhlasí s tím 29 procent oslovených.

Zdravotní rozměr klimatické změny podle zjištění STEM častěji zdůrazňují ženy než muži. "Ženy vnímají zdravotní rizika v případě klimatické změny více intenzivně a přisuzují jim větší pravděpodobnost i váhu. A to navzdory tomu, že zároveň neuvádějí větší zkušenost přímo u sebe," uvedl analytik STEM Martin Philipp k výzkumu, který agentura udělala loni v říjnu mezi tisícovkou respondentů.

Podle odborníků změna klimatu může vést k častějším a intenzivnějším extrémním projevům počasí, jako jsou vlny veder a such, letní povodně a další, přičemž zmírnit by je mohlo globální snížení emisí skleníkových plynů. Předsednictví Rady EU a zástupci Evropského parlamentu se koncem loňského roku předběžné dohodly na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent proti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 z roku 2027 na rok 2028. Změny musí ještě formálně schválit EP a členské státy EU.

Podle českého premiéra Andreje Babiše ale odklad není zdaleka dostatečný a jeho vláda minulý měsíc systém ETS 2, který se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční doprav, odmítla. Kabinet ANO, SPD a Motoristů v usnesení současně uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení systému ETS 2.

