Klimatická změna ovlivňuje zdraví, uvedly v průzkumu dvě třetiny lidí
Zdravotní rozměr klimatické změny podle zjištění STEM častěji zdůrazňují ženy než muži. "Ženy vnímají zdravotní rizika v případě klimatické změny více intenzivně a přisuzují jim větší pravděpodobnost i váhu. A to navzdory tomu, že zároveň neuvádějí větší zkušenost přímo u sebe," uvedl analytik STEM Martin Philipp k výzkumu, který agentura udělala loni v říjnu mezi tisícovkou respondentů.
Podle odborníků změna klimatu může vést k častějším a intenzivnějším extrémním projevům počasí, jako jsou vlny veder a such, letní povodně a další, přičemž zmírnit by je mohlo globální snížení emisí skleníkových plynů. Předsednictví Rady EU a zástupci Evropského parlamentu se koncem loňského roku předběžné dohodly na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent proti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 z roku 2027 na rok 2028. Změny musí ještě formálně schválit EP a členské státy EU.
Podle českého premiéra Andreje Babiše ale odklad není zdaleka dostatečný a jeho vláda minulý měsíc systém ETS 2, který se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční doprav, odmítla. Kabinet ANO, SPD a Motoristů v usnesení současně uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení systému ETS 2.
