Kolín nechá zpracovat územní studii krajiny pro 69 obcí na Kolínsku
13.6.2026 20:52 | KOLÍN (ČTK)
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Foto | Miaow Miaow / Wikimedia Commons
Město bude hledat zpracovatele studie ve veřejné soutěži. "Měli bychom udělat celou krajinářskou studii v rámci biodiverzity, vegetace, sucha, nakládání s vodou, nějaká doporučení, posouzení třeba i smysluplnosti fotovoltaiky v různých územích," řekl Kašpar. Pro mnoho menších obcí je podle Kašpara zpracování studie drahé, závěry by ale pro ně mohly být přínosné.
Obce ve správním obvodu ORP Kolín budou mít dokument k dispozici zdarma. Studii budou moci využívat například pořizovatelé územních plánů, investoři, pracovníci ochrany přírody, pozemkový či vodoprávní úřad.
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