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Polička na Svitavsku staví v Liboháji pietní místo na bývalém popravišti

26.7.2026 00:36 | POLIČKA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
V lesoparku Liboháj v Poličce na Svitavsku začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. ČTK to řekl vedoucí oddělení životního prostředí Jiří Coufal.
 
Pietní místo v horní části Liboháje bude mít podobu zatravněné plošiny. Na ní budou chodníky z dubového dřeva a naznačený půdorys dvou šibenic z různých časových období. Archeologové tam našli pozůstatky dvou šibenic a kosterní ostatky. Místo sloužilo k popravám od středověku do novověku.

"Místo popraviště je obklopeno zelení a jeho připomínka bude decentní v podobě zmíněných povalových chodníků a dvou průhledných informačních tabulí s reliéfem obou šibenic. Lokalita je místem pro odpočinek, relaxaci a pro poučení, mimo jiné o historii města, a to jak pro místní občany, ale i turisty, kteří získají další možnost zajímavého cíle v našem městě," řekl Coufal.

První tabule se bude věnovat mladší kamenné šibenici studničního typu s lichoběžníkovým půdorysem a představí také celé popraviště, jeho podobu a historickou funkci. Tyto šibenice měly dutý střed, který připomínal studnu, nad kamennou konstrukcí byly sloupy s břevny určenými k popravě. Druhá tabule přiblíží starší šibenici s nepravidelnou trojúhelníkovou podestou a seznámí návštěvníky s archeologickými nálezy z místa včetně jejich historického kontextu.

Pietní místo je částí první etapy. Město neuspělo s žádostmi o dotaci a práce platí ze svého rozpočtu. Letos na to vyčlenilo 2,3 milionu korun. Za to pořídí kromě pietního místa také molo na jezírku a studánku pod kapličkou. Město má další plány v souhrnu za 13 milionů korun.

"V budoucnu by mělo dojít na realizaci výběhových schodů, altánu s vyhlídkou, ohniště, květnaté louky, ptačí pozorovatelny, dalšího mobiliáře a dokončení cestní sítě. Druhá etapa není dosud zprojektována, a tudíž není s výjimkou částečně realizovaných tůní na pořadu dne," řekl Coufal.

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