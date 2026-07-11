https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sprava-silnic-plzenskeho-kraje-pecuje-take-o-ctyri-pamatne-stromy-a-tri-aleje
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Správa silnic Plzeňského kraje pečuje také o čtyři památné stromy a tři aleje

11.7.2026 01:50 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚS), která se stará o 4900 km silnic II. a III. třídy, pečuje také o památné stromy a aleje podél nich. Nejnověji jde o lípu u křížku ve Slatině u Chudenic na Klatovsku, která byla koncem června vyhlášená památným stromem. SÚS vlastní ještě tři památné stromy - lípu U Boučků na jihu Plzeňska, na Klatovsku pak jasan u kostela v Hojsově Stráži a lípu ve Vatětické aleji. Spravuje také tři památné aleje. ČTK to řekla mluvčí SÚS Helena Frintová.
 
Nově chráněná lípa srdčitá roste u silnice druhé třídy II/185 mezi Slatinou u Chudenic a Lužicemi. Strom je vysoký 27 metrů, kmen má obvod 550 centimetrů. "Je výraznou krajinnou dominantou. Zaujme nejen vzrůstem, ale i netypickým habitem. Vytváří sekundární korunu s pěti kosterními větvemi, díky nimž patří mezi mimořádně hodnotné dřeviny v kraji," uvedla mluvčí.

Zdravotní stav stromu je zhoršený a bude vyžadovat odborné ošetření. "Jeho biologická i krajinářská hodnota je natolik významná, že si zaslouží zvláštní ochranu. Provedeme i odlehčení koruny a instalujeme stabilizační systém," uvedla.

Také na památnou lípu U Boučků žádá aktuálně SÚS o dotaci na odborné ošetření. SÚS spravuje také tři památné aleje - trhanovskou na Domažlicku s lípami, na Tachovsku pak lipovou alej v Boru a jírovcovou alej v Olešné.

"Stromy u komunikací je třeba pravidelně odborně kontrolovat, ošetřovat a zachovávat jejich mimořádnou přírodní a historickou hodnotu. Proto při správě silniční sítě úzce spolupracujeme s arboristy. Snažíme se o to, aby byla zajištěna bezpečnost provozu, ale i dlouhodobá ochrana těchto jedinečných dřevin," řekl ČTK vedoucí střediska péče o zeleň Jan Kadlec. Aktuálně se podle něj SÚS věnuje mladé výsadbě, což obnáší výchovné řezy, odstranění kotvení a ochranu kmínků před korní spálou. Od začátku roku tak ošetřila 1800 mladých stromů.

"Když se řekne správa silnic, většina lidí si představí asfalt, mosty nebo zimní údržbu. Součástí naší práce je ale také péče o přírodní dědictví, které krajské komunikace lemují. Památné stromy jsou významnými orientačními body v krajině, svědky historie i cennými biotopy pro řadu druhů. Jejich ochranu proto vnímáme jako přirozenou součást správy krajského majetku," dodal generální ředitel SÚS Jiří Velíšek.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Valdštejnova alej v Jičíně Foto: Aktron Wikimedia Commons Valdštejnova lipová alej v Jičíně s 1140 stromy by mohla být kulturní památkou Alejí roku 2025 se stala Lemberská lipová alej v Jablonném v Podještědí Foto: Jana Kučerová Arnika Arnika zahájila u Lemberské lipové aleje 16. ročník ankety Alej roku Shetlandský pony Foto: Depositphotos Sdružení Krajina pečující o louky ve Žďárských vrších k poníkům pořídilo i koně

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist