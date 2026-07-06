Valdštejnova lipová alej v Jičíně s 1140 stromy by mohla být kulturní památkou
6.7.2026 01:55 | JIČÍN (ČTK)
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Foto | Aktron / Wikimedia Commons
Alej je také součástí soustavy chráněných území Natura 2000, a to díky chráněnému brouku páchníku hnědému, který žije v dutinách stromů aleje.
Poslední velkou obměnou lipová alej prošla v letech 2011 a 2012, kdy byla po kácení a nové výsadbě obnovena či doplněna zhruba třetina stromů v aleji. Za posledních asi 20 let zahradníci vyměnili přibližně polovinu stromů. Ročně město do údržby aleje vkládá asi 400 000 korun.
Lipová alej je zásadním prvkem jičínské komponované krajiny, což byl postup typický pro Valdštejnskou, potažmo barokní architekturu. Stromořadí propojuje centrum Jičína s letohrádkem Valdštejnská lodžie a s Libosadem. Orientováno je tak, že v den letního slunovratu na jednom jeho konci slunce vychází a na druhém zapadá.
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