Arnika zahájila u Lemberské lipové aleje 16. ročník ankety Alej roku
„Lemberská alej je jednou z dominant naší krajiny a její ocenění v celorepublikové anketě nás nesmírně těší. Je to potvrzení toho, že péče o zeleň a krajinné dědictví, kterou v Libereckém kraji dlouhodobě podporujeme, má smysl,“ řekl na slavnosti Jiří Klápště, náměstek hejtmana pro životní prostředí. „Věřím, že titul Alej roku přiláká do našeho krásného okolí další návštěvníky,“ dodal Jiří Rýdl, starosta Jablonného v Podještědí.
Program slavnosti zahájilo vystoupení pěveckého sboru Jablonetky, následovalo slavnostní ocenění vítězné aleje a symbolické zahájení šestnáctého ročníku ankety Alej roku 2026. Účastníci se poté vydali na komentovanou procházku Lemberskou alejí a Bredovskou zahradou.
Vítězná alej vede od studánky svaté Zdislavy směrem ke hradu Lemberk.
Mohutné lípy vytvářejí tichý, 430 metrů dlouhý koridor, kterým lidé procházejí už po generace. Studánka, ke které si lidé dodnes chodí pro vyhlášenou vodu se stopami boraxu a antibakteriálními účinky, dodává místu zvláštní symbolickou sílu. I proto je spojována s legendou o léčitelských schopnostech svaté Zdislavy z Lemberka a už krátce po její smrti v roce 1252 se stala neoficiálním poutním místem.
K místu se váže také kuriózní příběh z druhé poloviny 20. století: když komunističtí představitelé Městského národního výboru v Jablonném v Podještědí nechali u studánky umístit tabulku s varováním, že zdejší voda je závadná, chtěli tím oslabit Zdislavinu pověst i oblibu tohoto léčivého pramene. Podle záznamu z archivu kláštera se však vzápětí porouchala všechna čerpadla městského vodovodu a jediným použitelným zdrojem vody v okolí zůstala právě Zdislavina studánka. Nepravdivé upozornění bylo následně odstraněno a teprve poté se podařilo obnovit dodávky vody do města.
Alej nechal kolem roku 1796 vysázet Kristián Filip z Clam‑Gallasu, který zveleboval svá panství na Liberecku a vtiskl zdejší krajině její nynější podobu. Původně byla součástí promyšlené krajinné kompozice a doplňovala ji i křížová cesta. Když se po letech stav historického stromořadí výrazně zhoršil, putovalo do jeho obnovy přibližně 1,1 milionu korun. Díky této péči dnes alej znovu vyniká jako mimořádně cenná přírodní i kulturní památka a alej tak může dál vyprávět svůj příběh nám.
Do ankety Alej roku se zapojila poprvé a hned si získala srdce veřejnosti. Po osmi letech se díky ní vrací titul Alej roku zpět do Libereckého kraje.
„Lemberská lipová alej je krásným příkladem toho, jak se v jednom místě potkává historie, příroda a lidské příběhy. Lidé si uvědomují, že aleje nejsou jen řadou stromů u cesty, ale živou součástí krajiny, která si zaslouží pozornost a péči. Rekordní počet hlasů potvrzuje, že zájem veřejnosti o anketu i o samotná stromořadí stále roste,“ uvádí Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy z Arniky.
Patnáctý ročník ankety Alej roku znovu potvrdil, že vztah lidí ke stromům a krajině je v Česku silný a živý. Lidé nominovali celkem 59 alejí a stromořadí ze všech čtrnácti krajů České republiky. Na druhém místě v celkovém hlasování skončila alej Genius loci v horské obci Rejvíz z Olomouckého kraje s 810 hlasy, třetí místo obsadila Braunerova alej v Babylonu z Plzeňského kraje s 617 hlasy. Vítězná Lemberská alej překonala i loňský rekord – vítězka roku 2024 z Protivína tehdy zvítězila s 1 024 hlasy.
Nedílnou součástí ankety je tradičně také fotosoutěž. Nejkrásnější snímek patnáctého ročníku pořídil Rostislav Kováč, který zachytil Alej ve Smetanových sadech v Karlovarském kraji. O vítězství rozhodl jediný bod.
Na webu alejroku.cz mohou lidé od 17. června 2026 nominovat své oblíbené aleje do nového ročníku. Stačí k tomu 1–3 fotky dané aleje, GPS souřadnice a krátký příběh, který se k nominované aleji váže. Nominující mohou vyhrát hodnotné ceny – hlavní cenou je let balónem od společnosti HaBalon nebo poukázku na přírodní kosmetiku Nobilis Tilia. Jedna z nominovaných alejí navíc získá ošetření kořenovou injektáží od společnosti Groown. Generálním sponzorem ankety je AuditDaně CZ.
Cílem ankety Alej roku je povzbudit v lidech zájem o aleje, které patří ke zdravé a fungující krajině. Anketa vyzdvihuje význam vzrostlých stromů, které jsou důležitou součástí naší krajiny. Ty nejstarší zachované aleje vznikaly nejčastěji v době baroka. Vedou k významným šlechtickým sídlům a církevním objektům. Jsou součástí komponované krajiny a cenným historickým a kulturním dědictvím.
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Všechny komentáře (1)
smějící se bestie5.7.2026 07:14
tak kdy se ti vyznavači zeleného náboženství pokusí také něco takového vysadit, aby na ně byla také nějaká kladná vzpomínka -
co takhle napodobit někde tu slavnou lipovou alej u Jičína a přesně tak s tím výstřelem, no !