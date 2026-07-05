https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/arnika-zahajila-u-lemberske-lipove-aleje-16.rocnik-ankety-alej-roku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Arnika zahájila u Lemberské lipové aleje 16. ročník ankety Alej roku

5.7.2026 04:28 | PRAHA (Ekolist.cz) | Luboš Pavlovič
Diskuse: 1
Foto | Jana Kučerová / Arnika
Královnou alejí České republiky v roce 2025 se podle ankety Alej roku stala Lemberská lipová alej ve Lvové – místní části města Jablonné v Podještědí v Libereckém kraji. Od lidí získala 1 179 hlasů z celé republiky. Pořadatel ankety, ekologická organizace Arnika, zároveň na Alejové slavnosti u Bredovského letohrádku zahájil nový, už šestnáctý ročník ankety.
 
Alejová slavnost se uskutečnila v neděli 14. června 2026 u Bredovského letohrádku v Jablonném–Lvové. Nový ročník populární ankety odstartovala přestřižením pásky Jana Kučerová. Malířka a fotografka má k aleji osobní vztah. Do končin kolem Lemberka se vydala, aby namalovala zdejší krajinu, a fotografie využila i k nominaci aleje do ankety.

„Lemberská alej je jednou z dominant naší krajiny a její ocenění v celorepublikové anketě nás nesmírně těší. Je to potvrzení toho, že péče o zeleň a krajinné dědictví, kterou v Libereckém kraji dlouhodobě podporujeme, má smysl,“ řekl na slavnosti Jiří Klápště, náměstek hejtmana pro životní prostředí. „Věřím, že titul Alej roku přiláká do našeho krásného okolí další návštěvníky,“ dodal Jiří Rýdl, starosta Jablonného v Podještědí.

Program slavnosti zahájilo vystoupení pěveckého sboru Jablonetky, následovalo slavnostní ocenění vítězné aleje a symbolické zahájení šestnáctého ročníku ankety Alej roku 2026. Účastníci se poté vydali na komentovanou procházku Lemberskou alejí a Bredovskou zahradou.

Vítězná alej vede od studánky svaté Zdislavy směrem ke hradu Lemberk.

Mohutné lípy vytvářejí tichý, 430 metrů dlouhý koridor, kterým lidé procházejí už po generace. Studánka, ke které si lidé dodnes chodí pro vyhlášenou vodu se stopami boraxu a antibakteriálními účinky, dodává místu zvláštní symbolickou sílu. I proto je spojována s legendou o léčitelských schopnostech svaté Zdislavy z Lemberka a už krátce po její smrti v roce 1252 se stala neoficiálním poutním místem.

K místu se váže také kuriózní příběh z druhé poloviny 20. století: když komunističtí představitelé Městského národního výboru v Jablonném v Podještědí nechali u studánky umístit tabulku s varováním, že zdejší voda je závadná, chtěli tím oslabit Zdislavinu pověst i oblibu tohoto léčivého pramene. Podle záznamu z archivu kláštera se však vzápětí porouchala všechna čerpadla městského vodovodu a jediným použitelným zdrojem vody v okolí zůstala právě Zdislavina studánka. Nepravdivé upozornění bylo následně odstraněno a teprve poté se podařilo obnovit dodávky vody do města.

Alej nechal kolem roku 1796 vysázet Kristián Filip z Clam‑Gallasu, který zveleboval svá panství na Liberecku a vtiskl zdejší krajině její nynější podobu. Původně byla součástí promyšlené krajinné kompozice a doplňovala ji i křížová cesta. Když se po letech stav historického stromořadí výrazně zhoršil, putovalo do jeho obnovy přibližně 1,1 milionu korun. Díky této péči dnes alej znovu vyniká jako mimořádně cenná přírodní i kulturní památka a alej tak může dál vyprávět svůj příběh nám.

Do ankety Alej roku se zapojila poprvé a hned si získala srdce veřejnosti. Po osmi letech se díky ní vrací titul Alej roku zpět do Libereckého kraje.

„Lemberská lipová alej je krásným příkladem toho, jak se v jednom místě potkává historie, příroda a lidské příběhy. Lidé si uvědomují, že aleje nejsou jen řadou stromů u cesty, ale živou součástí krajiny, která si zaslouží pozornost a péči. Rekordní počet hlasů potvrzuje, že zájem veřejnosti o anketu i o samotná stromořadí stále roste,“ uvádí Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy z Arniky.

Patnáctý ročník ankety Alej roku znovu potvrdil, že vztah lidí ke stromům a krajině je v Česku silný a živý. Lidé nominovali celkem 59 alejí a stromořadí ze všech čtrnácti krajů České republiky. Na druhém místě v celkovém hlasování skončila alej Genius loci v horské obci Rejvíz z Olomouckého kraje s 810 hlasy, třetí místo obsadila Braunerova alej v Babylonu z Plzeňského kraje s 617 hlasy. Vítězná Lemberská alej překonala i loňský rekord – vítězka roku 2024 z Protivína tehdy zvítězila s 1 024 hlasy.

Nedílnou součástí ankety je tradičně také fotosoutěž. Nejkrásnější snímek patnáctého ročníku pořídil Rostislav Kováč, který zachytil Alej ve Smetanových sadech v Karlovarském kraji. O vítězství rozhodl jediný bod.

Na webu alejroku.cz mohou lidé od 17. června 2026 nominovat své oblíbené aleje do nového ročníku. Stačí k tomu 1–3 fotky dané aleje, GPS souřadnice a krátký příběh, který se k nominované aleji váže. Nominující mohou vyhrát hodnotné ceny – hlavní cenou je let balónem od společnosti HaBalon nebo poukázku na přírodní kosmetiku Nobilis Tilia. Jedna z nominovaných alejí navíc získá ošetření kořenovou injektáží od společnosti Groown. Generálním sponzorem ankety je AuditDaně CZ.

Cílem ankety Alej roku je povzbudit v lidech zájem o aleje, které patří ke zdravé a fungující krajině. Anketa vyzdvihuje význam vzrostlých stromů, které jsou důležitou součástí naší krajiny. Ty nejstarší zachované aleje vznikaly nejčastěji v době baroka. Vedou k významným šlechtickým sídlům a církevním objektům. Jsou součástí komponované krajiny a cenným historickým a kulturním dědictvím.

reklama
 
foto - Pavlovič Luboš
Luboš Pavlovič
Autor je tiskový mluvčí spolku Arnika.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Shetlandský pony Foto: Depositphotos Sdružení Krajina pečující o louky ve Žďárských vrších k poníkům pořídilo i koně Kolín Foto: Miaow Miaow Wikimedia Commons Kolín nechá zpracovat územní studii krajiny pro 69 obcí na Kolínsku Foto: KHAIRIL FAIZI Flickr Veselí nad Moravou chce v okolí města vysázet až 16 000 stromů a keřů
Další články autora |
Foto: Depositphotos UV ochrana triček pro děti je výrazně menší než se uvádí. Navíc mohou obsahovat nebezpečné chemikálie Alejí roku 2025 se stala Lemberská lipová alej v Jablonném v Podještědí Foto: Jana Kučerová Arnika Alejí roku 2025 se stala Lemberská lipová alej v Jablonném v Podještědí Sladké pečivo Foto: depositphotos “Věčnou chemikálii” TFA našly testy v potravinách z obilnin napříč Evropou

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

5.7.2026 07:14
To je furt alej,
tak kdy se ti vyznavači zeleného náboženství pokusí také něco takového vysadit, aby na ně byla také nějaká kladná vzpomínka -
co takhle napodobit někde tu slavnou lipovou alej u Jičína a přesně tak s tím výstřelem, no !
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist