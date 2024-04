Kolumbijské hlavní město ochromuje sucho. Radnice zavedla přídělový systém na vodu

Honza Honza 16.4.2024 11:14

A i kdyby všichni jezdili elektroauty, tak by vody nepřibylo. Je to sice řešení příčiny, ale elektroauty by musela jezdit celá Zeměkoule a jsou i jiné příčiny oteplování, i při uhlík. neutralitě oteplování bude gradovat. Nárůst oteplení ani neodpovídá nárůstu teploty - nikdo neví proč.

Proto základem je shromažďovat vodu, a pak se teprve dívat, co dál ještě.

Odpovědět