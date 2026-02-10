https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kompenzace-neprimych-nakladu-firem-na-emise-se-rozsiri-jeste-letos-rekl-havlicek
Kompenzace nepřímých nákladů firem na emise se rozšíří ještě letos, řekl Havlíček

10.2.2026 21:18 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Stát by ještě během letošního roku měl rozšířit systém, v němž průmyslovým firmám kompenzuje část nepřímých nákladů spojených s emisemi. Systém by se měl rozšířit na firmy z celkem 36 průmyslových odvětví, nyní je v něm 14 odvětví. Mírně by se měla zvýšit i samotná podpora pro firmy. Na dnešní průmyslové konferenci České Antverpy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
 
Kompenzace nepřímých nákladů se v Česku poprvé vyplácely v roce 2021, stát na nich firmám dosud vyplatil miliardy korun. Systém se týká těch společností, u nichž je značné riziko tzv. úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny.

Únik uhlíku může podle úřadů nastat ve vybraných odvětvích výroby, pokud náklady na elektřinu průmyslovým subjektům vzrostou vlivem rostoucí ceny emisních povolenek do té míry, že jejich provoz bude na území členského státu EU ukončen a výroba se přesune do zemí s nižšími provozními náklady - tedy do zemí kladoucích menší důraz na snižování emisí. V důsledku toho se pak zvýší globální emise skleníkových plynů.

Plánované rozšíření systému vychází z nedávné revize pokynů Evropské unie, která do seznamu pro kompenzace zařadila nově odvětví, jež dříve na podporu nedosáhla, ale rostoucí ceny elektřiny v posledních letech výrazně snižují jejich konkurenceschopnost. Jde například o výrobu skleněných vláken a technického skla, specifické textilní produkce, další odvětví v chemickém nebo kovárenském průmyslu a další.

"Je to věc, kterou si jako prioritní vytýkám už pro letošní rok jako další cíl," řekl Havlíček. Firmy by tak podle něj mohly podporu čerpat už zpětně na náklady z roku 2025. O kolik se se zvýší výdaje na kompenzace, nespecifikoval.

Na rozšíření systému apelovali také zástupci tuzemského průmyslu. Česko a celá Evropa podle nich musí rychle řešit vysoké ceny energií. Bez toho podle nich energeticky náročným firmám v Česku hrozí brzký kolaps.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
