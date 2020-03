Koním v milovické rezervaci nestačí prostory, je třeba ji rozšířit

Anyr 3.3.2020 18:44 Reaguje na Vašek

Tak.



Od začátku tam vidím stejný problém i já. Co v budoucnu? Co s dalšími zvířaty, která přibudou? Nebude to náhodou stejný problém, jako je už teď - tedy "nemáme místo na tolik zvířat"?

V článku je věta "Další rozšíření už pak potřeba nebude." - co tedy s množícími se zvířaty budou dělat, a proč to nemohou dělat už teď?



Taky to tam autorka mohla nějak elegantně včlenit, podložení toho tvrzení. :)

