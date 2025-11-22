Krásná Lípa na Děčínsku má komunitní kompostárnu za téměř devět milionů korun
22.11.2025 19:59 | KRÁSNÁ LÍPA (ČTK)
Město mělo i menší kompostárnu. Kompost na ní vznikal zhruba rok. Od nové technologie si starosta slibuje, že kompost bude k odběru zhruba po půl roce od uložení bioodpadu. Kolář řekl, že nová kompostárna předchází vzniku odpadu, bioologické zbytky vrací zpátky do oběhu. Na vznik kompostárny městu přispěl několika miliony korun Ústecký kraj.
Lidé v Krásné Lípě platí za odpad 1100 korun ročně. Důchodci, studenti a děti mají slevu. V průměru tak lidé ve zhruba tříapůltisícovém městě platí 900 korun ročně. Zvýšení poplatku radnice podle starosty neplánuje, protože je na maximální sazbě.
