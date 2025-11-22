https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krasna-lipa-na-decinsku-ma-komunitni-kompostarnu-za-temer-devet-milionu-kc
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krásná Lípa na Děčínsku má komunitní kompostárnu za téměř devět milionů korun

22.11.2025 19:59 | KRÁSNÁ LÍPA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Krásná Lípa na Děčínsku má novou komunitní kompostárnu za téměř devět milionů korun. Zatím čeká na její kolaudaci, kterou by měla získat do konce roku. Město bude na kompostárnu vozit materiál vzniklý při údržbě veřejné zeleně či listí od občanů. Přírodní hnojivo z odpadu vznikne za šest měsíců. Občané ho budou moci odebírat zdarma. ČTK o tom dnes informoval krásnolipský starosta Jan Kolář (nez.).
 
Roční kapacita kompostárny bude až 140 tun biologicky rozložitelného odpadu. Město už bioodpad zpracovává několik let. Obyvatelé například dostávají velkoobjemové pytle na shrabané listí, technické služby jim zajišťují štěpkování. "Pouze je vždy žádáme, aby dřevo srovnali někam před plot," podotkl starosta.

Město mělo i menší kompostárnu. Kompost na ní vznikal zhruba rok. Od nové technologie si starosta slibuje, že kompost bude k odběru zhruba po půl roce od uložení bioodpadu. Kolář řekl, že nová kompostárna předchází vzniku odpadu, bioologické zbytky vrací zpátky do oběhu. Na vznik kompostárny městu přispěl několika miliony korun Ústecký kraj.

Lidé v Krásné Lípě platí za odpad 1100 korun ročně. Důchodci, studenti a děti mají slevu. V průměru tak lidé ve zhruba tříapůltisícovém městě platí 900 korun ročně. Zvýšení poplatku radnice podle starosty neplánuje, protože je na maximální sazbě.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Průmyslové kompostování Foto: Depositphotos Plzeň otevřela městskou kompostárnu, zaujímá plochu 1,1 hektaru Bioodpad Foto: Dominika Patrovská Ekolist.cz Kompostárna Jarošovice na Českobudějovicku spouští výrobu biometanu Hnědé kontejnery na bioopad Foto: Aleksandar Mijatovic Shutterstock Vysokému Mýtu se díky kompostárně podařilo vytřídit přes 64 % komunálního odpadu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist