Krkonoše hlásí o letních prázdninách mimořádný zájem rekreantů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marzper / Wikimedia Commons Mezi nejvyhledávanější cíle v Krkonoších patří Sněžka, pramen Labe nebo Pančavský a Mumlavský vodopád.

Krkonoše hlásí o letních prázdninách i přes výpadek zahraničních turistů mimořádný zájem rekreantů. Převažují tuzemští návštěvníci. Zatímco hoteliéři jsou spokojení, Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) v některých lokalitách rozšířila opatření na podporu ochrany přírody. Vyplynulo to z vyjádření zástupců Správy KRNAP, hoteliérů a informačních center.

Zájem o Krkonoše začal výrazněji stoupat v červenci a mohl by zmírnit propad v jarních tržbách krkonošských atrakcí a hotelů kvůli pandemii koronaviru.

Ve Špindlerově Mlýně výpadek zahraničních turistů vynahradili Češi, řekl ČTK majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com Martin Jandura. "Od 10. července začal být o Špindlerův Mlýn ze strany české klientely enormní zájem. V top letní sezoně, tedy zhruba od poloviny července do poloviny srpna, byly ubytovací kapacity téměř vyprodané," řekl Jandura.

Propad u německé a polské klientely odhadl ve Špindlerově Mlýně asi o 80 procent, u Nizozemců ještě větší. "Zato tolik Čechů jsme tady ještě neviděli, hodně z nich původně cílilo na Chorvatsko, Tunis, Egypt a Řecko. Zažíváme z hlediska návštěvnosti nadprůměrné léto, za poslední roky jedno z nejúspěšnějších. Ztráty z jara to ale nevyrovná," řekl Jandura.

Letní sezona přinesla v souvislosti s dopady koronakrize některá pozitiva. Podle Jandury někteří hoteliéři začali nabízet pobyty all-inclusive nebo nastavili vstřícnější podmínky při rušení rezervací. "Co se týče cen, tak i přes vyšší výdaje na dezinfekci, zůstaly víceméně na stejné úrovni jako vloni," řekl.

I celková návštěvnost KRNAP o letních prázdninách dohání klidnější jarní měsíce. "Přesná data ještě nemáme, ale podle našeho kvalifikovaného odhadu je návštěvnost určitě vyšší, odhadem o deset až 20 procent. Změnila se ale zásadně struktura návštěvnosti ve prospěch české klientely, klesli zahraniční návštěvníci," řekl ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Mezi nejvyhledávanější cíle v Krkonoších patří Sněžka, pramen Labe nebo Pančavský a Mumlavský vodopád. Správa KRNAP uvádí průměrnou denní návštěvnost vrcholu Sněžky 5000 lidí, o víkendech, když je pěkně, až dvojnásobek. To byl také důvod proč správa NP přistoupila k rozmístění zabrán, a to nejen na vrcholu Sněžky, ale i v nedalekém Obřím sedle. Ochranná síť odděluje návštěvnický prostor v obou lokalitách od míst, kde nemají turisté co dělat, od poloviny června. Další rozšíření zábran přišlo začátkem srpna.

KRNAP patří mezi turisticky nejzatíženější národní parky v Evropě a jeho návštěvnost roste. Například v roce 2018 park a jeho ochranné pásmo navštívilo 3,78 milionu lidí, kteří tam strávili 11,8 milionu dní.

