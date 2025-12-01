Loňský úspěch revitalizace krkonošských mokřadů v soutěži Adapterra Awards pomáhá dalšímu zadržování vody v horách
Díky prostředkům z Adapterra Awards Správa KRNAP během letošního roku vybudovala několik nových přehrážek na kanálu, který odváděl vodu z rašeliniště pod Sovím sedlem ve východních Krkonoších nedaleko boudy Jelenka. Tím došlo k obnovení přirozeného vodního režimu v dolní části mokřadu, k jeho celkovému zvlhčení a zároveň k omezení eroze, jež představuje významnou hrozbu pro zachování přírodního charakteru lokality.
„Přehrážky zde navazují na předchozí projekty revitalizace mokřadů, které vedly k obnovení ekologické funkce těchto jedinečných biotopů. I tentokrát očekáváme rychlou reakci přírody – vznik malých tůní a návrat druhů vázaných na mokřadní prostředí,“ doplnil David Krause, vedoucí Oddělení monitoringu a podkladů k péči Správy KRNAP.
Úspěch projektu v soutěži Adapterra Awards vyzdvihuje dlouhodobou systematickou práci na obnově mokřadů v Krkonoších. Jen v posledních letech se podařilo obnovit vodní režim na 35 lokalitách, kde Správa KRNAP zahradila více než 50 km historických odvodňovacích kanálů. Výsledkem je zpomalení odtoku vody z hor, zvýšení zásob podzemních vod a opětovný rozvoj mokřadních společenstev.
Soutěž Adapterra Awards, pořádaná Nadací Partnerství, oceňuje projekty napomáhající adaptaci na klimatickou změnu – zadržování vody v krajině, zpomalování odtoku nebo ochlazování městských prostor. Porota hodnotí nejen efektivitu a dopad projektu, ale také jeho potenciál inspirovat další realizace.
reklama