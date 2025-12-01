https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/lonsky-uspech-revitalizace-krkonosskych-mokradu-v-soutezi-adapterra-awards-pomaha-dalsimu-zadrzovani-vody-v-horach
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Loňský úspěch revitalizace krkonošských mokřadů v soutěži Adapterra Awards pomáhá dalšímu zadržování vody v horách

1.12.2025 10:05 | PRAHA (Ekolist.cz) | Radek Drahný
Soví sedlo.
Soví sedlo.
Foto | David Krause / Správa KRNAP
Projekt Revitalizace mokřadů v Krkonošském národním parku, který v loňském roce získal 1. místo v kategorii Krajina v soutěži Adapterra Awards, pokračuje díky získané finanční odměně dalšími kroky. Ocenění honorované částkou 100 000 Kč Správě KRNAP umožnilo realizaci dalších opatření na podporu zadržování vody v krajině.
 
„Odborná porota ocenila naši dlouhodobou snahu obnovit vodní režim krkonošských lokalit, a tato finanční podpora nám umožnila pokračovat v práci tam, kde je to nejvíce potřeba,“ uvedl Václav Jansa, garant projektu a vedoucí Odboru péče o národní park Správy KRNAP.

Díky prostředkům z Adapterra Awards Správa KRNAP během letošního roku vybudovala několik nových přehrážek na kanálu, který odváděl vodu z rašeliniště pod Sovím sedlem ve východních Krkonoších nedaleko boudy Jelenka. Tím došlo k obnovení přirozeného vodního režimu v dolní části mokřadu, k jeho celkovému zvlhčení a zároveň k omezení eroze, jež představuje významnou hrozbu pro zachování přírodního charakteru lokality.

Soví sedlo.
Soví sedlo.
Foto | David Krause / Správa KRNAP

„Přehrážky zde navazují na předchozí projekty revitalizace mokřadů, které vedly k obnovení ekologické funkce těchto jedinečných biotopů. I tentokrát očekáváme rychlou reakci přírody – vznik malých tůní a návrat druhů vázaných na mokřadní prostředí,“ doplnil David Krause, vedoucí Oddělení monitoringu a podkladů k péči Správy KRNAP.

Úspěch projektu v soutěži Adapterra Awards vyzdvihuje dlouhodobou systematickou práci na obnově mokřadů v Krkonoších. Jen v posledních letech se podařilo obnovit vodní režim na 35 lokalitách, kde Správa KRNAP zahradila více než 50 km historických odvodňovacích kanálů. Výsledkem je zpomalení odtoku vody z hor, zvýšení zásob podzemních vod a opětovný rozvoj mokřadních společenstev.

Soutěž Adapterra Awards, pořádaná Nadací Partnerství, oceňuje projekty napomáhající adaptaci na klimatickou změnu – zadržování vody v krajině, zpomalování odtoku nebo ochlazování městských prostor. Porota hodnotí nejen efektivitu a dopad projektu, ale také jeho potenciál inspirovat další realizace.

reklama
 
foto - Drahný Radek
Radek Drahný
Autor je tiskový mluvčí Správy KRNAP.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Jelen evropský Foto: Depositphotos Správa KRNAP uzavře od prosince některé stezky kvůli přezimování jelení zvěře Pozůstatek ledovcové morény v daném místě. Foto: Kamila Antošová Správa KRNAP I neživá příroda Krkonoš si zaslouží svou ochranu. Nejvyšší správní soud dal za pravdu národnímu parku Sazeničky jedle bělokoré Foto: Kamila Antošová Správa KRNAP Do Krkonoš na své původní stanoviště se vrací jedle bělokorá. Její význam v lesích bude narůstat
Další články autora |
Pozůstatek ledovcové morény v daném místě. Foto: Kamila Antošová Správa KRNAP I neživá příroda Krkonoš si zaslouží svou ochranu. Nejvyšší správní soud dal za pravdu národnímu parku Sazeničky jedle bělokoré Foto: Kamila Antošová Správa KRNAP Do Krkonoš na své původní stanoviště se vrací jedle bělokorá. Její význam v lesích bude narůstat Vlci Foto: Depositphotos Vlk se znovu stává součástí krkonošské přírody

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist