Správa KRNAP vyzvala návštěvníky a obyvatele hor k nepoužívání pyrotechniky
Od 1. prosince platí v ČR novela zákona, která nařizuje při odpalování pyrotechniky dodržení vzdálenosti 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic a registrovaných chovů zvířat. Seznam zakázaných míst vymezuje mapová aplikace ministerstva zemědělství.
Aplikace v Krkonoších ohledně omezení pyrotechniky zahrnuje celou zónu národního parku. V hlavních horských střediscích Špindlerův Mlýn či Pec Pod Sněžkou, které jsou součástí ochranného pásma KRNAP, pyrotechniku omezuje i chov včelstev či hospodářských zvířat. Například v centru Špindlerova Mlýna kvůli chovu zvířat a včel není odpalování pyrotechniky možné.
Národní parky opět vydaly informační plakáty v několika jazykových mutacích, které mají upozornit na možná rizika spojená s používáním zábavní pyrotechniky. V ČR jsou vedle Krkonoš ještě národní parky Šumava, Podyjí a České Švýcarsko.
reklama