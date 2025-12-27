https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sprava-krnap-vyzvala-navstevniky-a-obyvatele-hor-k-nepouzivani-pyrotechniky
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Správa KRNAP vyzvala návštěvníky a obyvatele hor k nepoužívání pyrotechniky

27.12.2025 17:26 | VRCHLABÍ (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Steven Isaacson / Flickr
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzvala návštěvníky a obyvatele Krkonoš k tomu, aby při silvestrovských oslavách nepoužívali zábavní pyrotechniku a takzvané létající lampiony štěstí. ČTK to dnes sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Připomněl, že od roku 2017 je používání pyrotechniky, pořádání ohňostrojů a pouštění létajících lampionů na území parku zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny.
 
"Zábavní pyrotechnika ruší domácí i divoká zvířata. Obtěžuje i mnohé lidi, zvlášť když si chtějí odpočinout od hluku města v tichu přírody. Pyrotechnika sice krátkodobě, přesto ale významně, také zvyšuje koncentraci těžkých kovů v ovzduší," uvedl Drahný. Létající lampiony jsou zdrojem odpadu a mohou způsobit požár.

Od 1. prosince platí v ČR novela zákona, která nařizuje při odpalování pyrotechniky dodržení vzdálenosti 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic a registrovaných chovů zvířat. Seznam zakázaných míst vymezuje mapová aplikace ministerstva zemědělství.

Aplikace v Krkonoších ohledně omezení pyrotechniky zahrnuje celou zónu národního parku. V hlavních horských střediscích Špindlerův Mlýn či Pec Pod Sněžkou, které jsou součástí ochranného pásma KRNAP, pyrotechniku omezuje i chov včelstev či hospodářských zvířat. Například v centru Špindlerova Mlýna kvůli chovu zvířat a včel není odpalování pyrotechniky možné.

Národní parky opět vydaly informační plakáty v několika jazykových mutacích, které mají upozornit na možná rizika spojená s používáním zábavní pyrotechniky. V ČR jsou vedle Krkonoš ještě národní parky Šumava, Podyjí a České Švýcarsko.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Soví sedlo. Foto: David Krause Správa KRNAP Loňský úspěch revitalizace krkonošských mokřadů v soutěži Adapterra Awards pomáhá dalšímu zadržování vody v horách Jelen evropský Foto: Depositphotos Správa KRNAP uzavře od prosince některé stezky kvůli přezimování jelení zvěře Pozůstatek ledovcové morény v daném místě. Foto: Kamila Antošová Správa KRNAP I neživá příroda Krkonoš si zaslouží svou ochranu. Nejvyšší správní soud dal za pravdu národnímu parku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist